Una nueva acción solidaria y de concientización del Banco de Alimentos de Mendoza

El Banco de Alimentos llevó adelante un importante operativo de recolección de Frutas y Verduras, donadas por puesteros del Mercado Concentrador de Godoy Cruz. Además, se brindó una capacitación en el lugar de preparación de raciones de comidas.

El total recolectado fue de 200 kilos de productos agroalimentarios, que fueron entregados inmediatamente a Comedores y Merenderos Comunitarios, y resaltaron la solidaridad de la gente, a pesar de los tiempos difíciles y también el hecho de que hay conciencia sobre el incremento de personas que necesitan ayuda alimentaria.

Lorena Troncoso, directora ejecutiva, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14, por Ciudadano News), donde explicó: "Hemos hecho una jornada de concientización para la reducción de la pérdida y desperdicio de los alimentos. El 29 de septiembre se celebra el Día Internacional para que todos tomemos conciencia y evitemos la perdida y el desperdicio de los alimentos, y este lugar está con sus puertas abiertas desde muy temprano para proveer a todos los verduleros con estos insumos, pero hoy vinimos a hacer, vinimos con voluntarios para recuperar aquellas frutas y verduras que los donantes no están vendiendo, pero que sí se pueden consumir".

Banco de Alimentos Mendoza

"Entonces queremos evitar que eso se tire y convocamos a nuestros amigos de IGA para hacer un taller de cocina. Hemos hecho un taller de cocina con los alimentos que hemos recuperado", agregó.

Además, los alimentos ya han sido entregados, y Troncoso añadió: "Hoy podemos decir que es un día normal, hemos recuperado 200 kilos de frutas y verduras. Al tratarse de un perecedero intentamos que la logística sea con mucha mayor celeridad y entonces como nos acompañan las entidades este día con el recupero y todos los jueves salimos a esta feria se lo llevan directamente, así que eso ya debe estar siendo elaborado o bien entregado a la comunidad".

En cuanto a la situación de este momento, remarcó que "la demanda es importante, tenemos 25 entidades que están en lista de espera las cuales aún no podemos responder, hemos tenido otras cosechas de haber alcanzado los 600 kilos de recupero. Además de estar en el mercado de concentración de Godoy Cruz también estamos en el mercado de Guaymallén y poco a poco haciendo un caminito lento pero preciso en la recuperación alimentos".

Banco de Alimentos Mendoza

A la vez, resaltó el compromiso que encuentran, tanto entre la gente como en instituciones: "Esta demostración de solidaridad nos sorprende en todas las instancias que llevamos adelante; nos ha pasado en las colectas que hacemos en los supermercados y nos ha pasado en los puestos, quienes menos tienen son quienes más dan y realmente ha sido una jornada muy participativa, con muchos actores involucrado, gente del mercado, puesteros que se han sumado a compartir las recetas, a ver de manera demostrativa y bien práctica todo lo que podemos lograr con alimentos que podrían haber ido a la basura".

"Nosotros queremos seguir siendo sensibles a esta problemática porque muchas veces nos toca decir que no, que los alimentos no están en disponibilidad, que no alcanzan y es lo mismo que pasa en la comunidad cuando golpean las puertas los vecinos pidiendo el plato de comida. Queremos seguir siendo sensibles para invitar a aquellos que aún no conocen nuestra labor que se sumen de distintas maneras. Las formas de participación la pueden encontrar en nuestra pagina web www.bdamendoza.org.ar", concluyó.

Producción periodística Daniel Gallardo

Ver nota completa: