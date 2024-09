"O tenés un interés personal para no creer en el cambio climático o sos un ignorante"

Charly Alberti fue distinguido por la ONU por su labor en pos de ayudar a mejorar el medio ambiente. El ex baterista de Soda Stereo, de 61 años, recibió la mención en la semana de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.

"Los cambios en el medio ambiente global son una realidad que está modificando rápidamente nuestro planeta", afirmó el músico, que está muy comprometido con el medio ambiente desde su fundación R21.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lo nombró como el primer "Regional Goodwill Ambassador from Latin America and the Caribbean", con el fin de atraer atención a un cambio de estilo de vida que contribuya a disminuir la contaminación.

En diálogo con Marcelo Longobardi para su programa Esta mañana, de Radio Rivadavia, el músico destacó que "lo más importante es tratar de salir del foco político berreta e ir a un pensamiento más elevado porque el cambio climático está sucediendo".

"O tenés un interés personal para no creer sobre el cambio climático o sos un ignorante", opinó Alberti, que considera que el petróleo dejará de utilizarse en el corto plazo: "Al mundo petrolero se le está terminando la vida. Por eso están tratando de sacar un rédito mayor en estos años y desde ese lugar hay naciones más perjudicadas que otras".

"Hay grupos a favor que son conservacionistas o grupos lógicos que dicen el petróleo se acaba porque nos hace mal y no nos sirve. Tengo muchos conocidos a los que les gustaría tener un auto eléctrico. El futuro es 100% hidrógeno", aseguró.

Luego contó su propia experiencia en Reino Unido: "Los taxis nuevos de Londres son eléctricos. Cuando me tomé uno, el taxista me conto que son híbridos-eléctricos tienen un muy pequeño motor que hace que cargue la batería, entonces las emisiones de ese auto son muy chicas. No es lo ideal, peor es un paso de transición posible".

Sobre la distinción que recibió en Nueva York, Alberti dijo: "Que la ONU haya confiado en mi es honor. Para proponerte que seas embajador te vienen estudiando hace varios años. Es un gran orgullo. Revolución 21 es una organización para concientizar sobre el cambio climático. Yo no hablo de cambio climático, hablo de cambio ambiental global".

"Los micro plásticos se han encontrado en los cerebros de la gente, eso lo tomas hasta en el agua embotellada, lavar la ropa genera micro plásticos y la gente actúa como si no existiera un mañana. Yo veo los comportamientos con los hijos en la calle y no entienden que el futuro no es comprarle cosas, sino que tengan un medio ambiente sano. Se están acelerando los procesos, decían que las temperaturas que tuvimos el año pasado iban a llegar en el 2100 y ya las tuvimos", concluyó.