Vuelve el Viento Zonda a Mendoza: ¿cuándo y dónde bajará al llano?

Desde las primeras horas de este jueves, los mendocinos experimentaron un aire fresco que hizo recurrir nuevamente a los abrigos. Situación que comenzó a observarse desde el miércoles, día en el que los servicios del estado del tiempo anticiparon que volverá el Viento Zonda a Mendoza.

El viento del sector sur se hizo presente y a lo largo de toda la jornada, estará presente, según había anticipado el pronóstico. De hecho, según la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza, pronosticó para este jueves poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Todop esto con la generación de heladas tardías de intensidad moderada a fuerte en oasis cultivados. Mínimas: Oasis norte y este: -3 a 1 C. Valle de Uco: Tunuyan, Vista Flores y San Carlos: -3 C. Agua Amarga y El Peral: 0.5 C: San Rafael y G. Alvear: -2.5 C y -4.0 C

Para los próximos días, las temperaturas estarán en la medida de esta época ya iniciada la primavera 2024, aunque el nivel del termómetro se elevará para el fin de semana e incluso el inicio de la última semana de setiembre.

Según el SMN, para la jornada del domingo se espera una mínima de 12º y se elevará hasta los 31º de máxima. Sin embargo, el próximo lunes los registros aumentarán, tanto en las temperaturas mínimas como máximas. En el primer día de la semana venidera, se espera 13º/34º con la presencia de Viento Zonda.

El SMN anticipa máxima de 34º para el inicio de la semana que viene.

El martes habrá un leve descenso en la marca de las mínimas, bajando hasta los 12º y significativa en las máximas pronosticándose que llegue hasta los 26º.