La Conmebol prohibió una bandera de Malvinas y el Gobierno nacional disparó contra "Chiqui" Tapia

La vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el estadio Monumental, enfrentó a River Plate y a Colo Colo, de Chile. Habitualmente, en dicha cancha se suele desplegar una enorme bandera con la imagen de las islas Malvinas, con la frase "River no olvida". Sin embargo, dicha tela no pudo estar presente: la Conmebol no permitió su presencia, y el Gobierno nacional disparó contra esa entidad y también contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

La "camiseta". Se pueden ver las tres tiras de Adidas, y eso no está permitido por Conmebol

Ante esta situación, Diana Mondino, canciller argentina, publicó en su cuenta de X: "Nos sorprende la decisión arbitraria de prohibir el ingreso de banderas argentinas que incluyan a las Islas Malvinas en sus eventos deportivos. Las Islas Malvinas forman parte indiscutible de nuestro territorio, y el anhelo y el reclamo nunca se van a dejar de lado".

En este sentido, la funcionaria nacional hizo mención a que el pedido de diálogo en pos de la recuperación de las islas es parte de la Constitución Nacional. "El deporte históricamente ha sido un espacio de unión y expresión pacífica de las identidades de sus pueblos. Con respeto, se debería poder exhibir los símbolos que representan al hincha en un ámbito deportivo", agregó.

Y fue allí mismo cuando el mensaje apuntó directamente a Claudio Tapia: "Hago un llamado especialmente al señor Tapia, quien, siendo vicepresidente de la Conmebol, avaló esta medida". En esta parte de su mensaje, Mondino pidió revertir la decisión "de forma urgente"

Un partido complicado

En el encuentro con Colo Colo, a quien River le ganó por un tanto contra cero y pudo así avanzar a semifinales de la Copa Libertadores de América, los hinchas no pudieron desplegar tres banderas que, generalmente, se muestran en las tribunas del Monumental.

La bandera con los ocho ídolos. Demasiado gigante para una tribuna

La bandera con el mapa de las Malvinas es la que más repercusiones tuvo: se trata de una enorme tela, con un fondo oscuro, en el que se ve a las islas pintadas de celeste y blanco, con un sol en el medio, y donde puede leerse "Territorio argentino: River no olvida", podía leerse, tanto en la parte superior como en la inferior. Desde Conmebol afirmaron que dicha bandera no podía exhibirse, porque se la considera como "violencia política".

Otra de las banderas prohibidas es una que exhibe a los máximos ídolos de River Plate, que por lo general se ubica en la tribuna San Martín Alta. Esta enorme tela no se podrá abrir ante el "Cacique" porque, según la entidad madre del fútbol de América del Sur, "es demasiado grande y podría generar problemas".

Claudio "Chiqui" Tapia

La tercera bandera con restricción es una versión gigante de la camiseta de River Plate. Generalmente, esta camiseta se ubica en la tribuna Sívori Alta, y la prohibición tiene que ver con que se pueden ver las tres telas de la marca Adidas, algo que también está prohibido. En el caso de desplegar alguna de estas banderas, la Conmebol estaría en condiciones de sancionar al club.