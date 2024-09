Cuál es la verdadera situación de Aerolíneas Argentinas

Mientras el Gobierno busca avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas y evalúa alternativas tales como concesionar rutas con empresas privadas de la región, todos sostienen que la empresa está literalmente quebrada y arrastra un largo historial de expectativas no cumplidas y déficit.

Franco Rinaldi, experto en aeronavegación, analizó el tema en diálogo con Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano.News Radio), donde expresó: "La situación es Aerolíneas es bastante conocida y vale la pena recordar el quebranto de la compañía aérea de bandera, como se la llama".

"Tiene una quiebra técnica, es una sociedad anónima cuyo principal accionista es el estado nacional argentino, que hoy se encuentra bajo ley de expropiación pero la compañía es una sociedad anónima, con lo cual está comprendida dentro de la ley de sociedades, y si se le aplicara la ley como al resto de las empresas debería decretarse su quiebra, pero como es Aerolíneas Argentinas y está bajo la tutela del Gobierno nacional puede vivir exceptuada de la ley, como pasa en tantos otros casos en Argentina".

Franco Rinaldi

Junto a la crisis y el conflicto con los gremios aparecen dudas sobre la calidad de servicios, aumentadas por un reciente incidente de un avión que perdió una rueda, y un reporte de Estados Unidos que marca problemas graves en la aerolínea. Consultado Rinaldi, sostuvo que "respecto de la cuestión de seguridad, lo que evidenció el tema de una rueda en Aeroparque simplemente echa por tierra el discurso de aquellos que quieren instalar el miedo de las low cost, o de que las otras compañías que compiten con Aerolíneas que son las que tienen problemas y Aerolíneas no tiene nunca problemas. Un poco me parece que sirve para desmitificar eso, y lo que pasó lo inscribo en una de las habituales dificultades que puede tener un avión por algún problema de mantenimiento o defecto del material, o simplemente un incidente en el despegue y se aflojó una rueda, algo que pasa habitualmente".

"Pero Aerolíneas está en una situación totalmente agonizante en lo económico y financiero, vive solamente porque hay aportes estatales, sino la compañía ya debería estar cerrada hace mucho tiempo".

Números que asustan

El especialista hizo hincapié en "destacar que, desde 2008 en el cual el gobierno argentino expropió ilegalmente a un privado, perdió el juicio contra su controlador privado, y ayer escuché con vergüenza a diputados ignorantes o mal intencionados que a la empresa la controlaban delincuentes; vergüenza debería darnos que efectivamente los delincuentes directivos de Marsans nos ganaron a nosotros, es decir, somos más delincuentes que los delincuentes", en referencia al juicio que perdió la Argentina, y por el que debió pagar 340 millones de dólares. "Lo que se resolvió fue que Argentina violó acuerdos binacionales con el Reino de España, y a eso hay que sumarle los 10 mil millones de dólares que el gobierno argentino puso desde 2008 a esta fecha, que es bastante más de lo que vale American Airlines, que es la compañía más grande del mundo, tiene 1.100 aeronaves".

Además, la empresa sostiene rutas de baja rentabilidad o directamente deficitarias. "Cuando se habla de los destinos que no sean rentables, empezaría por los que más pérdidas le dan a la compañía y los vuelos que más pérdida le dan a la compañía, son Miami, Madrid, Roma y ahora se agregó Punta Cana", y también se refirió a los destinos domésticos: "el gobierno de la señora de Kirchner y de Alberto Fernández, con las distintas conducciones que fueron poniendo en Aerolíneas Argentinas, que del negocio no entienden nada, generaron destinos que no tenían demanda y los pusieron igual, por ejemplo, destinos como Salta-Corrientes que no tenían ni 50 pasajeros diarios, lo abrieron innecesariamente, o Santiago del Estero-Córdoba, con 180 asientos disponibles todos los días", aunque remarcó que "los destinos domésticos son los que menos plata pierden y en muchos casos son los únicos que ganan plata. Aerolínea no gana plata en vuelos al exterior, gana plata volando dentro del país".

Aerolíneas Argentinas

"Lo que el gobierno sí puede hacer o debería hacer, que se hizo en otros países cuando se desregula el mercado aerocomercial, es garantizar la conectividad doméstica, porque hoy por hoy el 80% de la conectividad al exterior lo garantizan con empresas privadas, no hace falta Aerolíneas Argentinas, y si mañana viniera el actual presidente de Aerolíneas Argentinas y dice no se vuela más al exterior no pasaría nada porque nadie se queda sin volar, el problema es el mercado doméstico, los vuelos de cabotaje", agregó para completar el esquema sobre las rutas.

"Entonces, el gobierno tiene muchas maneras de garantizar eventualmente que las 23 provincias no queden sin conexión doméstica y después los privados abrirán más o menos rutas a riesgo de ellos, no es algo que deba preocupar al gobierno y al Estado nacional argentino, en que el 50% es pobre y los pobres de la Argentina pagan el ticket porque aparte ni siquiera ellos viajan nunca", completó.