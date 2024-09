Se observa una lenta pero continua reducción del porcentaje de aprobación

Los argentinos padecen una serie de problemas que influyen directamente en su vida cotidiana y personal, hace casi diez meses que gobierna la persona y el equipo que eligieron, la mayoría esperanzados en que habría un cambio de situación.

No obstante la aprobación sigue siendo alta a pesar del desgaste lógico que genera una gestión de gobierno.

Circulo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) conversó con Diego Reynoso, director de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés Investigador independiente del CONICET.

Comparando la evolución de los resultados de las mediciones expresó: "En la última medición ya nos dio 46% de aprobación, 51% de desaprobación, comparado con diciembre que fue cuando asumió Javier Milei que tenía 55% de aprobación ya cayó entre 9 y 10% la aprobación del presidente.

"Como la caída fue siempre de a dos puntos, dos puntos, nunca fue estadísticamente significativa comparada con el mes anterior y sobre todo, por las medidas más draconianas que se han tomado también pese a que son 9 puntos de diferencia de aprobación respecto de cuando llegó, todavía sigue siendo bastante alto el capital de respaldo que tiene la opinión pública comparativamente con las decisiones que tomó".

El primer día de gobierno

"Milei sigue siendo uno de los dirigentes con mejor imagen junto con Victoria Villarruel y Patricia Bullrich que están en 42%, 43% de imagen positiva, y desde luego cuando uno analiza entre los que aprueban al gobierno ahí la imagen positiva del presiente trepa el 83% pero entre los que desaprueban al gobierno la imagen del Milei se cae 5%".

"Cuando uno compara las auto referencias y las pretensiones de enseñarle al mundo cómo hay que vivir creo que esto es inaudito en la política exterior argentina y sobre todo considerando que viene de un presidente que no tiene todavía o lo tendrá que hacer un espacio político consolidado, que lo tendrá que ir construyendo incluso desde el control del mismo estado, ahora probablemente lo que ayude..., tenemos dos hipótesis posibles, la megalomanía puede ser un rasgo de la personalidad micológico y a eso no hay con qué darle, podes tener el 5% de aprobación e igual vas a creer que estás correcto y todos los demás equivocados, como el chiste que dicen que hay uno que va manejando una avenida y dicen hay un loco en contramano y dice, un loco no, todos y esa puede ser una posibilidad.

Una imagen que se mantiene

"La otra es que el tema de que su imagen todavía esté en los primeros lugares contribuya y ayuda a sentirse en una posición para desde ahí asumir este rol. Eso a veces los datos de opinión pública pueden ayudar a moderar o no, dependiendo del equipo de comunicación ese tipo de posicionamiento a nivel internacional. Nosotros estamos registrando hoy que hay una erosión pero por el desgaste interno".

"Un 46% parece un montón, comparativamente no es tanto, casi todos los presidentes más o menos a esta altura del gobierno tenían este porcentaje de aprobación, caían de una luna de miel más alta y llegaban hasta acá, probablemente uno hubiese esperado que la caída sea mayor comparativamente con las decisiones tan radicales que se tomaron sobre todo en materia de autoridad fiscal, austeridad fiscal y tema de gastos".

Militancia libertaria

"El respaldo todavía sigue siendo bastante emocional, que está depositado de alguna manera en las expectativas que la gente tiene de que las cosas se solucionen y un poco ha sido ya no importa cómo pero que se solucionen y como la experiencia fallida de los gobiernos anteriores la gente la tiene muy cercana decidió como patear el tablero de alguna manera y cuando preguntamos por temas de política pública por ejemplo, preguntamos cree que el gobierno debería aumentar, mantener o disminuir el presupuesto a cada una de las siguientes partidas y en casi todas la gente considera que el gobierno tiene que gastar un poco más, salud pública, jubilaciones, educación pública, ciencia, universidades públicas, construcción de viviendas, infraestructura, obra pública, casi a contramano de la agenda del gobierno".

-Cuando veo que hay un 35% de las personas que cree que la situación personal va a empeorar y un 37% cree que los salarios son muy bajos, ¿hasta cuándo estará esa afectividad y esperanza de cambio?

- Esa es la pregunta que desde enero todo el mundo me hace, sí vi un cambio de tendencia, por ejemplo, cuando preguntamos de acá a un año cómo cree que estará, hace dos mediciones atrás el 50% decía el año que viene voy a estar mejor y estaba cayendo la gente que creía o sentía que iba a estar peor y ahora en las últimas dos, tres mediciones eso empezó a subir, a punto tal que hoy hay empate, 38 y 38% entre los que creen que van a estar peor y los que creen que van a estar mejor".

Apoyo generalizado para algunas leyes

-Si esto no funciona o no tiene el brillo que prometió, ¿cuál es la alternativa?

-No lo sé, está muy fluido, sobre todo considerando el nivel de fragmentación en que se encuentra hoy la oposición, también eso quizá ayude un poco al gobierno en el hecho que haya tanta fragmentación en la oposición, tanta división y que no emerja ningún liderazgo contundente que organice a ese creciente desaprobación del gobierno, creo que electorado hay pero todavía no hay un espacio político que lo pueda organizar y convocar electoralmente.