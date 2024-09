En Mendoza hay 145.000 personas que han caído en la indigencia en el último año

El altísimo índice de pobreza es la noticia del día y la cifra que avergüenza, la medición en el Gran Mendoza arroja que el 52,9% de sus habitantes viven bajo la línea de pobreza, igual que el índice nacional.

Según datos suministrados por laDirección de Estadísticas e Investigaciones Económica (DEIE) indican que para que una familia tipo 2 (Dos adultos y dos niños) no caigan debajo del índice de pobreza hacen falta ingresos de $871.383,54 mientras el límite para que la misma familia satisfaga el mínimo de necesidades alimentarias tiene que recibir mensualmente $357.124, 40.

Como la canasta básica alimentaria (CBA) es el conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de una población determinada. Por lo tanto, los hogares que cuenten con un ingreso menor al valor de la CBA se consideran pobres extremos o indigentes.

Si bien la estadística indica un número determinado es lógico pensar que hay familias de las cuales no se tienen datos o que ni siquiera alcanzan a ser censadas por el lugar donde viven o están dispersas, es lógico pensar que hay muchas personas que no llegan a obtener la cantidad de dinero indicado, o si lo tuvieran no todo puede ser destinado a alimentación básica.

Familias hundidas en la indigencia

Por lo tanto estamos ante muchos casos de mendocinos que pasan hambre y, lo que es mucho peor, el dato incluye a muchos niños.

Otro tanto ocurre con las familias que no tienen el ingreso referido como límite de la pobreza y si lo alcanzaran eso es siempre y cuando no tengan gastos imprevistos, generalmente de salud.

En consecuencia el dato que surge de las investigaciones y encuestas es de por sí alarmante se teme que realidades tan duras sean más que las que se indican.

Hay que tener en cuanta que en este momento hay 145.000 personas que viven en Mendoza y están en situación de indigencia y durante el último año medio millón de personas han caído en la pobreza.