Cobos explicó por qué es errado no participar en el Pacto para el Futuro

Legisladores de diferentes espacios políticos consideraron que fue errada y de consecuencias imprevisibles la decisión del Gobierno nacional de no participar en la votación del llamado "Pacto para el Futuro".

La aprobación del Pacto para el Futuro marca un hito excepcional en la historia de la humanidad y las empresas. Se trata de un acuerdo global que representa un compromiso histórico para dar respuesta a los desafíos más urgentes actuales. Con un enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, este pacto es una hoja de ruta ambiciosa y detallada para mejorar el mundo y la humanidad en los próximos años.

Julio Cobos, diputado nacional por Mendoza (UCR), remarcó en el programa Sin Verso de Ciudadano News: "Acá el plan económico es un plan financiero y los ministros que tiene el presidente Milei son expertos en finanzas, renovación de deuda, en cambio de bono, en canje. Pero no tiene un área de desarrollo económico".

Cobos además puso en duda el plan económico de Milei indicando que solo posee un plan financiero.

Indicó que, "pasa que el presiente cree que el mercado es mágico y que acomodando las finanzas lo demás viene solo. Viene solo la educación, la obra, el crecimiento de la economía y el Estado no quiere intervenir en nada y esto ya lo vivimos en los '90 y en Argentina debemos entender que un gobierno de izquierda o derecha tiene que administrar bien. Está en el criterio después cómo distribuye y qué sectores elige hacia un lado o hacia el otro".

"Entonces, no me sorprenden los números de pobreza e indigencia que se darán porque se ha paralizado la obra pública. Hay más de 100 mil empleados de la construcción que están afuera, porque el nivel salarial de los docentes está en la línea de pobreza tanto de secundaria como universidad", admitió.

En paralelo, va el tema de relaciones internacionales, "no es una cuestión meramente declamativa. A veces parece que al presidente le gusta llamar la atención o ser original y no mide la magnitud de sus acciones y discursos. Cuando en Naciones Unidas se rompe con su discurso o su votación, en este caso que se ausentó pero después su palabra convalidó que está en contra de lo que opinan la mayoría de los países del mundo, de los países como Israel, Estados Unidos que están del otro lado de la política argentina", consideró.

"Cuando se habla de fortalecer e ir más allá de lo que fue el acuerdo de París que era un tema para el cambio climático, para disminuir los gases o cantidad de carbono que se produce. Y ahora se habla de desarrollo sostenible, de desarrollo humano, ejes que ponen al hombre como centro de la sociedad y nos ausentamos de eso y quedamos alineados con Cuba, con Venezuela, Rusia, Sudán, entre otros", comparó.

Y aseguró que, "un grupo importante de radicales y de otros espacios, gente del peronismo de Mendoza, del bloque Hacemos Coalición Cívica y fundamentalmente el radicalismo, rechazamos esta postura de Argentina. Pero a su vez, le pedimos informes, para ver si estamos equivocados. Qué los llevó a tomar esta decisión y si han medido el impacto y ayer me han presentado para que acompañe con el otro proyecto similar al mío. Lo importante es que el presidente evalúe la magnitud de la decisión y las consecuencias, porque si no, no vamos solucionar estos temas de pobreza e indigencia".

En tanto, analizó que no entrar en el grupo BRICS, integrado por las 5 economías emergentes más poderosas del mundo (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), también es un error: "Son contradicciones grandes, porque también el grupo BRICS nos brindaba una posibilidad que no es excluyente de estar en otros lugares de vinculación geopolítica. Pero yo creo que priman más estas actitudes disruptivas o de llamar más la atención. No le fue bien al presidente en Estados Unidos. No solo no le fue bien en Naciones Unidas sino también en Wall Street porque ató el tema del cepo a inflación cero, cosa que la verdad es una meta que no la tiene ningún país y eso trajo como consecuencia la caída de los bonos, todo".

"El cepo es algo que en el gobierno de Macri se hizo lo más rápido posible, que tuvo efecto positivo y después no se supo manejar todo el tema de deuda y de déficit fiscal. Y se volvió a través de otro gobierno a poner el cepo. Pero el cepo también complejiza las inversiones. Con qué dólar va a hacer la evaluación de proyecto una gran inversión que puede venir por el RIGI, el país, el que está sujeto a impuesto, el oficial, el a futuro, el mep", reflexionó.

Todas estas herramientas, en un país que tiene inversiones como Uruguay, Chile o Paraguay, existe el cepo, "entonces debemos mirar lo que pasa en nuestro país. Acomodar nuestras variables y después llamar a las grandes inversiones en un mar de incertidumbres complejiza a las inversiones porque no se pueden hacer las evaluaciones de proyectos como corresponde. Y las empresas que vienen lo hacen para buscar rentabilidad. No vienen a hacer sacerdocio y solidaridad con nosotros", indicó.

También el exgobernador de Mendoza manifestó su malestar cuando Milei trató de ratas a los legisladores opositores en el Congreso de la Nación.

A todo lo enumerado sumó que Petronas abandona el proyecto de la planta de licuefacción junto a YPF: "Sí, no ha tomado esto un estado público y más en un tema donde ya están anunciando los problemas de cortes de luz. En todo lo referido a política energética tenemos que hacer las inversiones, sean privadas o estatales. Pero el gobierno también hace alarde de la inversión privada o público privada pero no veo ninguna obra de energía en ese sentido. No veo ninguna autopista que haya sido licitada y vamos a llegar a la cuarta parte de su gobierno. Entonces, en todas estas cosas que hacen al crecimiento, al desarrollo, tenemos que ser cuidadosos también porque si no volvemos a lo inicial. No va a salir el país de la pobreza milagrosamente si no se tiene un mercado que invierta en estos temas. Un país que debe bajar la llave térmica no solo complejiza a la ciudadanía sino que paraliza la industria también".

Últimamente, "no solo vi gente saltando los molinetes sino también gente caminando por las vías poniendo en riesgo su vida para saltear el molinete. Cuando se producen estos aumentos de tarifas para la clase trabajadora sin contemplar un abono especial la gente hace lo imposible para trabajar, sostener su trabajo. Y el costo de transporte ya empieza a hacer mella en su poder adquisitivo también pero con esto no quiero justificar, tiene que haber controles que todos paguen y que paguen menos".

"En su discurso el presidente dijo que para él, y el representa al Estado, es el presidente, autoridad máxima, responsable de la administración nacional, que la prioridad del gobierno son las relaciones exteriores. Que no va por buen camino, la defensa y la seguridad. Que el resto es responsabilidad de los gobiernos provinciales y del mercado. Todo esto tiene que ver con lo que se está planteando. Arréglesela como pueda, en educación voy a salir del aporte que tengo que hacer en función del PBI de acuerdo a una ley de financiamiento educativo. Que fue aprobada por unanimidad. Voy a sacar el 0,45 del PBI para invertir en ciencia y técnica porque buscará al sector privado para investigar y así con otras áreas. No hay obras públicas entonces. Todas estas cosas representan a la ley de la selva si uno quisiera más peso para los gobernadores", se quejó.

Aseguró que, "la nación tiene que velar porque la educación del país sea la misma calidad desde Tierra del Fuego a Jujuy. De Mendoza hasta Buenos Aires. Y tiene que intervenir, unificar planes de estudio, el sistema educativo no son sumatorias de ministerios o sistemas educativos, planes de estudio provinciales. La descentralización es operativa pero los planes deben ser coordinados por la nación. La calidad, las pruebas de evaluación, el apoyo a la infraestructura. Tiene un montón de cosas que hacer la nación, sin embargo no lo considera así el presidente".

Lo mismo que en las universidades, "que fueron ejes de la movilización social ascendente donde padres con estudios primarios vieron a sus hijos en la universidad. Como mi caso, o mis hermanas o mucha gente. Universidad que dio Premios Nobel. Y pregunto, ¿no se da cuenta que cuando Argentina lideraba la educación media, primaria, universitaria liderábamos la economía mundial? Éramos entre la séptima u octava potencia. No es al revés la cosa. No es que cuando nosotros vamos a estar mejor económicamente entonces, ahí vamos a invertir en educación. Es todo al revés. Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Malasia, salieron porque apostaron a la educación y estaban por el piso en comparación con nosotros. Qué hicieron, lo que hicimos nosotros a final del siglo XIX y XX con esta educación que fue eje y señera en el mundo", recordó.

"Después dio un cambio y ahora es el kirchnerismo. Algo similar le ocurrió a Mauricio Macri. No quiere que aparezca otra fuerza de oposición de manera tal él poder seguir siendo el conductor de un proceso de cambio. Y que las demás fuerzas que le han suministrado entendimiento, razonabilidad, lo han acompañado en el inicio de la gestión no tengan otra alternativa que sumarse a esa conducción".

"Y dejar al kirchnerismo en la vereda de enfrente. Obvio que cuando volvió el kirchnerismo lo hizo porque la gestión de Macri no fue buena. Si no, no tendría que haber aparecido. Entonces, no hay que jugar con eso porque la gente decía que estos no vuelven más. Y ganó después con el 54%. Entonces, hay que ser cuidados porque todo es muy dinámico", aconsejó.

"Mariano Campero pertenece a la UCR. Se tiene que adecuar y adaptar dentro de la flexibilidad que por ahí le hemos dado dentro del bloque al inicio de la gestión. Aportando gobernabilidad, entendiendo a un gobierno con minoría parlamentaria. Pero con esto hasta acá llegamos. A partir de ahora hay que acatar las decisiones de la mayoría del bloque y si no se sienten afín o no le gusta tendrá que tomar otra resolución. Hay mucha especulación hacia el futuro. Donde también surge como que no hay otras alternativas. Pero nadie sale a intentar generarlas y creo que en el país habrá alternativas al kirchnerismo. A La Libertad Avanza. Y se irán en el momento oportuno viendo cómo se definen para que la sociedad pueda elegir no solo entre los libertarios", vaticinó.

Aclaró que "nosotros dentro del radicalismo somos una fuerza de oposición, competimos, perdimos, que si bien hay funcionarios que están colaborando con el gobierno tanto del Pro como del Radicalismo, como Luis Petri, lo hacen a título personal. No lo hacen con la bendición de un partido y el rol de un presidente de un partido es ejercer el lugar al que lo sociedad lo asignó. Y en este caso somos fuerza de oposición y tenemos que actuar todos con racionalidad, responsabilidad. Pero no por oponernos a algo del gobierno somos degenerados fiscales o desestabilizadores, ratas como nos ha definido el presidente".