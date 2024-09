El Poder Ejecutivo reglamentó el capítulo correspondiente a los derechos del Trabajo

La ley de Bases intentó en su primera versión promover una reforma laboral integral pero al ser rechazada y con la nueva versión presentada por el Poder Ejecutivo los derechos del trabajo y de las relaciones con el sector empleador quedaron regulados hoy a través del Decreto 847/24 que reglamenta la ley de Bases.

Julian De Diego, abogado especializado en Derecho Laboral.

Sobre la pobreza cuyo índice se conoció hoy (52,9%) dijo: "La pobreza tiene dos fuentes, la primera es la promoción de los planes sociales, esta fomento del trabajo no registrado porque si uno le decía a alguien que viniera a pintar un departamento, le decía pásame la factura, decía que no porque mi señora y yo tenemos un plan social y si le paso la factura me inscribo en autónomo, puedo perder los planes. Entonces esto fue un círculo vicioso".

"Cuando uno compara la reforma pretendida por el presidente Milei, el DNU de fin del año pasado con la reforma esta introducida por la ley de bases, efectivamente de una reforma muy ambiciosa pasamos a una reforma reducida de 67 artículos que eran todos de cierta relevancia, pasamos a 16 artículos".

Se busca modernizar las relaciones laborales

"Lo que se reglamentó hoy, está concentrado solo y únicamente en dos temas fundamentales, el tema del blanqueo de las personas no registradas, nada mas y nada menos que el 40% del promedio en argentina y si uno mide lo que ocurre en algunas provincias, sobre todo las del norte, que llega a 70%, evidentemente uno de los problemas mas importantes es la desprotección que significa trabajar en negro".

"La reglamentación trae dos cosas que son muy importantes, la primera que hay una cantidad muy significativa de ventajas para pasar de la clandestinidad al trabajo registrado, porque con el mismo costo y con grandes ventajas por deudas atrasadas y quita, reducciones, eliminaciones de las multas y un pago con muchas facilidades de deuda resistente, con una reducción importante de la deuda, las pequeñas empresas, las que tienen hasta 100 trabajadores, es el 85% del empleo en Argentina de la actividad privada estarían con una batería de beneficios para blanquear".

Beneficios para el trabajador

-¿Cuáles son las dos ventajas grandes para un trabajador?

-La primera es que la registración le activa automáticamente sin tapujos todas las normas de la ley de contrato de trabajo, contrario a lo que dicen muchas personas que no entiende de lo que hablamos, la ley de contrato de trabajo no ha sido tocada en ningún de sus temas claves, ni en ninguno de los derechos del trabajador.

"Entonces la primera cuestión es si esa contribución al blanqueo puede incorporar una cantidad muy significativa de personas de la actividad privada el empleo registrado, en donde el que debería dar el ejemplo es el Estado que es uno de los que tiene mayor responsabilidad en el negreo de la gente, es decir cuando uno va al empleo público de algunas provincias se encuentra con que 60% de la gente no son empleados públicos, están contratados por el Estado como monotributistas".

"No hay mayor desprotección que estar trabajando en negro, ahí no tiene el amparo de nadie. Es más si uno trabaja en negro y el día de mañana quiere hacer un reclamo judicial tiene grandes dificultades para acreditar el trabajo en negro porque no recibe ningún documento, no recibe ningún papel y cuando hace el reclamo por ahí la empresa está desaparecida".

"Estos tipos de reforma tuvieron éxito en países como Italia, Francia. Tuvieron éxito utilizando la misma fórmula que se está usando en la reforma laboral de Milei que es crear un sistema informático que le permite al trabajador recurrir a estos mecanismo de moratoria, pedir la registración en forma independiente y confidencial y colocar al empleador en la posición de una mejor alternativa es estar registrado".

-¿Por qué es la mejor alternativa?

-Porque tiene condonación de deuda, tiene una reducción muy considerable de todo lo que tenga que ver con aportes y contribuciones y porque además si tienen deuda esa deuda la va a poder financiar con quitas y muchas cuotas.

La alt demanda laboral lleva a aceptar el trabajo no registrado

Decisión política

"Lo primero que hay que tener, este gobierno lo tiene, es la decisión política. Si uno no tiene la decisión política de enfrentar esto con seriedad, es lo mismo que el conflicto con Aerolíneas, para resolverlo hay que tener las herramientas pero también hay que tener la decisión política para ver qué se hace con un sindicato que no responde a los intereses de sus representados sino que responde a directiva políticas de la oposición. Entonces, tomada la decisión política los resultados se verán enseguida".

"Doy unos datos para que vea que esto se puede medir, solamente en el mes que está terminando se contrataron 60 mil personas con el nuevo periodo de prueba. Ahora si uno mira cuando estaba el período anterior cuánto contrataban, solo 12 mil trabajadores".

"Es cierto el dato que la caída del empleo, que hubo caída del empleo durante los primeros 6 meses de la gestión de Milei, se detuvo. No es que no exista la caída del empleo, pero se detuvo a pesar que todavía no tenemos crecimiento económico. Creo que los resultados se van a poder ver enseguida".

Fuerte influencia de la CGT

Principales medidas

Finalmente De Diego puso foco en: "Las tres medidas de la reforma laboral más importantes, la primera es el fomento de la democracia sindical auténtica, no puede ser que los sindicatos coloquen en la conducción a los hijos de los líderes que se mueren o que van retirando como si esto fuera un seudo".

"La segunda cuestión, es que los fondos de los sindicatos estén destinados al objetivo para el que fueron creados y no para la política. La tercera es que los trabajadores tengan la atribución, la posibilidad de ejercer la libertad sindical, afiliarse no afiliarse y no que les impongan aportes o contribuciones que sean resultado de arreglos, pactos entre los que firman los convenios a espaldas del interés de los trabajadores".