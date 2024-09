Prejuicios y falta de accesibilidad: el reclamo de la comunidad sorda en Argentina

En el marco de la "Semana Internacional de las Personas Sordas", Ágata Fornasa, presidenta de SEA (Señas en Acción), conversó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), y compartió una profunda reflexión sobre los desafíos que enfrenta la comunidad sorda en el país. A través de sus declaraciones, Fornasa destacó la importancia de romper barreras comunicacionales y subrayó la necesidad de aprender lengua de señas como herramienta clave para una inclusión efectiva.

"Uno de los mayores dolores de las personas sordas es el prejuicio. Nos marcan como personas con discapacidad, y el miedo de los oyentes a no entendernos es una barrera que enfrentamos diariamente", expresó Fornasa, trayendo a colación el testimonio de una persona sorda durante una charla reciente. Esta reflexión expone la lucha constante que enfrenta la comunidad sorda al ser etiquetada y subestimada por su capacidad de comunicación.

La experta enfatizó la importancia de difundir la lengua de señas, el idioma natural de las personas sordas, y destacó que la barrera no radica en la falta de capacidad de la persona sorda para comunicarse, sino en la falta de disposición de los oyentes para aprender su idioma. "El problema es que no los miramos a los ojos, no entablamos una comunicación gestual ni movemos las manos para entendernos", afirmó. Aprender lengua de señas no solo derriba barreras, sino que también permite una conexión más profunda con la persona sorda.

Además, la presidenta de SEA explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que antes de los 50 años, el 50% de la población mundial tendrá algún tipo de hipoacusia debido a la exposición constante a ruidos elevados. "Después de los 35 años, todos experimentamos una disminución auditiva. Aprender lengua de señas es una herramienta útil para todos, no solo para la comunidad sorda", resaltó.

La falta de accesibilidad también es un obstáculo cotidiano para las personas sordas en Argentina. Desde la falta de intérpretes en medios de comunicación hasta la exclusión en espacios laborales y educativos, la invisibilidad de la comunidad sorda sigue siendo una realidad. "Cuando no hay intérpretes en la televisión o en plataformas de streaming, las personas sordas son dejadas afuera de la conversación. Es importante garantizar que haya intérpretes en todos los medios y plataformas", puntualizó Fornasa.

Finalmente, la experta instó a la sociedad a vencer las barreras emocionales que impiden la comunicación con las personas sordas. "Con solo 20 señas básicas, es posible entender y comunicarse con una persona sorda. Lo fundamental es derribar los miedos y prejuicios", afirmó.

Repasá la entrevista completa: