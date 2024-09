Conocé la legumbre rica en proteínas y que ayuda a bajar de peso

Consumir garbanzos tiene múltiples beneficios para nuestra salud, siempre que se consuman de manera saludable y con objetivos alimentarios claros: no será la misma porción la que comeremos si queremos bajar de peso, que si buscamos mantener una alimentación más variada y saludable.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es recomendable consumir garbanzos u otras legumbres de dos a cuatro veces por semana. Entre sus nutrientes principales están compuestos por hidratos, proteínas, minerales, vitaminas, hierro y fibras.

Además, está recomendada para todo tipo de alimentaciones y para todas las restricciones: pueden ser consumidos por niños, adultos y ancianos, vegetarianos, veganos, celíacos y demás. Su contenido de hidratos de carbono de absorción lenta los vuelven una excelente opción para lograr saciedad y energía rápidamente, de manera equilibrada.

Consumir legumbres reduce a la mitad el riesgo de morir por cáncer.

Araceli Vallone, nutricionista, explicó: "Todas las legumbres tienen buena calidad de hidratos de carbono, proteínas. Las legumbres son garbanzos, porotos, lentejas, porotos de soja. En todas sus formas conservan las propiedades. Se puede hacer ensaladas, untables para una tostada.

Hay un montón de formas de consumir las legumbres. Aportan de bueno tres cosas, hidratos de carbono de buena calidad, se absorben lentamente. Eso hará que uno no tenga hambre tan rápido, si almuerzo hasta la merienda andan bien.

Tienen proteínas y tiene nada de grasa con lo cual es muy saludable a nivel cardiovascular, en comparación con la carne que tiene grasas saturadas. La fainá se hace con garbanzos, medallones de lentejas que se pueden combinar con alguna verdura", destacó.

"Hay que tener en cuenta cuando se come legumbres, lo ideal es acompañar con algo de aporte de vitamina C, de postre, una naranja, una mandarina, poner tomate a la comida. Condimentar si es una ensalada con limón porque tienen un tipo de hierro, las legumbres que nuestro cuerpo no lo absorbe tan fácil.

Entonces necesita una ayuda de acidez. Tienen mucha fibra las legumbres. Para las personas que se constipan es una buena fuente de fibra. Al principio, si la persona no está acostumbrada a comer legumbres, puede que se sienta con un poco de distensión, malestar sobre todo intestinal, mucha producción de gases. Eso porque los bichitos que viven en el intestino no están acostumbrados a recibir este alimento.

La microbiota intestinal. En la medida que vamos incorporando, se puede hacer cada dos o tres días, día por medio, la microbiota va cambiando y va a ir aceptando mejor los alimentos como para poder tolerarlos. Después las técnicas como el remojo, ayudan, sirven", analizó.

Aconsejan almacenar legumbres en tarros bien limpios y secos con el fin de mantenerlos disponibles para la futura cocina casera.

Ante la consulta si el remojo en la noche anterior tiene que ver con liberar esporas, explicó: "Las esporas son una forma en que la bacteria adopta para protegerse. Es muy difícil de eliminar las esporas, no hay peligro, salvo que encuentre las condiciones para desarrollarse. Acá vamos a utilizar agua.

Ojo porque el agua para los seres vivos, así sea una bacteria, hay que tener cuidado y comprar en lugares seguros. En dietéticas que conozcan, ver fechas de vencimientos, origen y demás, pero en general no hay problemas. La pueden consumir los chicos, gente adulta. Esto se consume cocido, así que en la cocción estamos protegidos, no de las esporas, pero si algún microorganismo se desarrolla ya no es espora es microorganismo vivo y con la cocción lo vamos a eliminar".

"El humus de garbanzo está hecho con garbanzo cocido. Se procesa, se pasa por licuadora para que quede untuoso y se puede comer con tostadas, en picadas. Se conserva en heladera. El pimentón le va muy bien. Es cuestión de animarse a probar cosas nuevas.

Los porotos con un poco de perejil y aceite de oliva van re bien. Se puede usar una legumbre como base. Agregar un poco de carne y verdura y ya tenés una preparación completa. Hay que aprovecharlas porque consumimos muy poco en el país y tenemos muy buenas legumbres", admitió.

Y cerró: "Cuando a una persona le dicen que le falta hierro, que están con anemia que coman lentejas, es verdad que tiene mucha cantidad de hierro, pero tienen esta característica que si no combino con tomate, con una naranja de postre, no lo aprovechamos bien.

Ayuda a bajar los niveles de colesterol, triglicéridos, mejora el colesterol bueno, vale la pena pasar por el proceso de comer legumbres y después tolerarla mejor".