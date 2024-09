"Muchas de las prepagas dadas de baja son organismos que no tenían afiliados"

La novedad ya fue publicada en el Boletín Oficial: la Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja a 56 empresas que no presentaron correctamente el padrón de usuarios, los planes de cobertura, los cuadros tarifarios, los estados contables ni los balances generales.

En pocas palabras, el organismo entendió que se trataba simplemente de empresas SRL, que iniciaron el trámite de inscripción y jamás prestaron servicios.

En este sentido, la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) se puso en contacto con Julia Canet, abogada especialista en salud. La profesional inició su entrevista dando un detalle abarcativo del problema: "Son 56 empresas de medicina prepaga que se suman a otras que dieron de baja hace poco. Son firmas que no tienen ninguna actividad", expresó.

Julia Canet, abogada

"A veces se constituyen como sociedades de responsabilidad limitada, otras veces como sociedades anónimas, o como mutuales", detalló. En efecto, Canet indica que "inician el trámite de inscripción, pero no concretan el tener afiliados. Son muchas empresas que no alcanzaron a trabajar en la práctica como empresa de medicina prepaga, pero además de eso hay algunas situaciones especiales que deberían ser contempladas, relacionadas con algunos pueblos del interior del país, donde no hay disponibilidad de un buen sistema de salud, o donde hay pocos hospitales públicos".

La abogada sostiene que hay empresas totalmente desconocidas, pero que a esto se le suma otra complicación: "Muchas veces la prepaga no resuelve la atención de la salud", admite, al tiempo que sostiene que están obligadas a regularizar su situación. "La gran mayoría son empresas que no tienen afiliados, y alguna que otra se inscribe y nunca presenta la cartilla con los miembros o los planes, todo eso que hay que acompañar para estar en una situación de regularidad con la Superintendencia", responde Canet, ante las preguntas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, conductores de Sin Verso.

Sin embargo, hay algo que hace ruido: ¿cómo confiar en una Superintendencia que ahora se presenta como querellante, ante una medida que ella misma permitió? "Realmente fue un despropósito -contesta Julia Canet-. Otro papelón más del Gobierno nacional que, para mi juicio, metió la pata, más que nada por una absoluta inexperiencia en la gestión de las cuestiones públicas, y una enorme prepotencia.

Metió la pata groseramente, como hizo con el tema de los aumentos. Es muy raro decir 'a partir de ahora pueden aumentar como quieran', y cuando aumentan de la manera que quieren, el propio Gobierno los demanda".