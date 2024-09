Señal de alerta para el Gobierno: cayó el Índice de Confianza

La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella dio a conocer los resultados del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondientes al mes de septiembre del 2024, el cual destacó, entre otros puntos, que "el ICG de septiembre fue de 2,16 puntos, con un decrecimiento de 14,8% respecto al mes de agosto de 2024".

En términos interanuales el índice tuvo una variación positiva de 109,3%. El nivel de confianza actual es 14,6% menor al de la medición de septiembre 2016 al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, y 4,6% menor al de la medición de septiembre 2020, al comienzo de la gestión de Alberto Fernández".

Roque Cantoia, licenciado en Ciencia Políticas, economista y titular de Doxa Data Consultores, expresó en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News: "Esto es una señal de alerta, no es dramático, veremos si efectivamente es un punto de inflexión de la sintonía que tiene el Gobierno con la opinión pública en los próximos meses. Pero sin lugar a dudas empieza a mostrar cierta modificación. Cambio en el humor social y luego de acumular durante varios meses un nivel de adhesión. De acompañamiento bastante anómalo, atípico e inusual por el tipo de medidas que venía llevando adelante el gobierno y por transitar un año de fuerte contracción económica".

"La opinión pública es muy dictatorial, con muchas variables, pero la economía tiene y es bastante atípico encontrar un gobierno con niveles de adhesión superior al 50%, 60% en algunas provincias en particular con un período de contracción económica tan severo como estamos experimentando. En septiembre se dio un combo de muchos factores que pueden alimentar un cambio, un punto de inflexión o al menos una luz de alerta amarilla que el gobierno tiene que registrar para poder seguir manteniendo los niveles de adhesión", reflexionó.

Roque Cantoia.

En los últimos 15 días, el estudio se hizo el 2 y 15 de septiembre, coincidiendo con las fechas en la cuales se votó la reforma jubilatoria y que se dio el posterior veto por parte del presidente Javier Milei. "A lo cual se suma la acumulación de otros factores quizá no tan septiembre, pero que sin duda alguna se van sumando. Y empiezan a mostrar cierto malestar. El aumento de tarifa es uno. Hoy el 50% de la población registra, según encuestas nacionales, que el aumento de tarifas afecta cada vez a una porción más alta y también una impresión en la cual la inclusión también tiene un problema no del pasado, pero es menos registrado por la población", consideró.

Y añadió: "Un tema de coyuntura, lo de los jubilados impacta en una porción muy significativa de la población. Todavía es algo que simbólicamente es sensible a no solamente los jubilados sino a la opinión pública en general. Y otros factores que dan a entender que al menos esa luna de miel tradicional que tiene el Gobierno que dura tres, cuatro, cinco meses en Argentina, parece haberse terminado. El Presidente ha dejado en claro que determinadas actitudes no le importan si le mueven la aguja para bien o para mal en lo que la ciudadanía puede pensar, como por ejemplo, este veto a la movilidad jubilatoria y que hará lo mismo con el tema universidades".

"Si uno analiza los gobiernos en general, todos están pendiendo de la opinión pública en las provincias o a nivel nacional. Ahora en este gobierno, en particular la sintonía con la opinión pública todavía es más relevante que en otras experiencias. Porque el gobierno de Javier Milei carece de otro capital relevante que es el capital institucional, que son los senadores, diputados, gobernadores, intendentes. Hasta ahora esa relación está sostenida por observar que la opinión pública en general los acompañe y más en un gobierno que no puede refrendarse en un capital institucional. Esto es un gobierno del peronismo o de Juntos por el Cambio. Podría haber sido quizá relevante en términos institucionales, pero no ser tan relevantes porque tenían otros resortes para garantizar la gobernabilidad", apuntó.

"Veo que hay ciertos sectores que empiezan a mutar desde ese optimismo a pesar de la recesión a transformarse en cierta ansiedad e incertidumbre. No pesimismo todavía, pero esto el gobierno tiene que empezar a tenerlo en cuenta porque ciertas intransigencias en cuanto a formas comunicacionales pueden ser perjudiciales para el gobierno", cerró.