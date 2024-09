"El liderazgo de Cristina no es potable para los tiempos que corren en Argentina"

La caída de su candidato presidencial, Sergio Massa, frente al ahora presidente Javier Milei, obliga al peronismo a reagrupar fuerzas y encumbrar nuevos liderazgos. Sin embargo, a un año de aquella elección, todavía se muestra desorientado y en el intríngulis de optar por seguir bajo el ala de Cristina Kirchner o elegir alguna figura destacada que aglutine al movimiento, la que -por ahora- parece que no ha surgido.

Al respecto, el analista político y director de DC Consultores, Aníbal Urios, entrevistado en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, se refirió a la encuesta de su consultora realizada a nivel nacional entre el 20 y el 23 de este mes, acerca de cómo ve la gente el futuro del peronismo.

Para el analista político Aníbal Urios, la expresidenta representa un obstáculo para el peronismo. (Foto: web)

En ese sentido, el entrevistado explicó: "Vimos qué había del otro lado, evaluamos la oposición, si hay una oposición fuerte o débil, a qué hace referencia la gente cuando no hay oposición. Porque veíamos que del otro lado no hay nada, es tierra arrasada después de las últimas elecciones. Es más, le costó mucho armar una propuesta distinta a lo que venía haciendo, por algo pusieron como candidato a Sergio Massa, y también en el anterior, cuando Cristina fue a buscar a Alberto Fernández para que encabece una fórmula".

Y agregó: "Creo que el peronismo viene desde hace tiempo buscando ser alternativa y la gente coincide en lo que uno puede ver por sobre el agua, que necesita una reestructuración, reformularse, y eso se ve claro en la encuesta. También la gente diferencia de lo que es peronismo y qué es kirchnerismo".

El liderazgo de Cristina Kirchner

Ante la pregunta de cómo se rescata a un peronismo desorientado, Urios respondió: "Todo dependerá de los que están liderando este proceso, de los sesgos personales. Muchos dicen que los líderes son como los pinos, abajo no crece nada, y eso es evidente. En la encuesta la gente la ve como líder del peronismo/kirchnerismo a Cristina, pero cuando le preguntan si el peronismo debe armar una lista por separado, dicen que sí. El liderazgo es claro, pero ese liderazgo no se transforma en una acción potable para los tiempos que corren en Argentina".

"Por eso quisimos sacar a los tradicionales en la última pregunta: hablamos de renovación y aparece (Florencio) Randazzo, lo que no significa que tenga un número (importante) de intención de votos, porque la gente después lo lee mal. Es decir, preguntamos quién puede encarar una renovación y te dicen el que no es kirchnerista. Los posibles referentes de renovación, kirchneristas como Wado de Pedro, (Juan) Grabois o Máximo (Kirchner) tienen números muy bajos", explicó el entrevistado.

"Hay un sector que no tiene chances"

Y consideró que "el mensaje es claro: si hay un peronismo nuevo, tiene que ser con figuras no de tinte kirchnerista sino de tinte más peronista, de otro tipo de conducción. Ahí empiezan a reflotar figuras del interior, como los gobernadores. Me parece que hay una construcción que tiene que venir de otro ángulo, porque hay un sector del peronismo al que la sociedad ya le dijo que no".

"Creo que a Javier Milei le conviene que esté Cristina del otro lado. Pero creo que se le puede llegar a complicar si el peronismo arma otra cosa. Les va a llevar tiempo, no lo pueden armar para las legislativas del año que viene porque no hay una figura que deslumbre en la política nacional", opinó después.

Según Urios, a Javier Milei le conviene confrontar con Cristina Kirchner. (Foto: archivo web)

Además, explicó por qué no se ha despegado todavía el peronismo del kirchnerismo: "Para ser, tenés que querer ser, y me parece que hay muchos dirigentes peronistas a los que les convenía estar bajo el ala (del kirchnerismo) y tener un cargo en vez de tratar de ser. Siempre los que quisieron ser algo terminaron dentro del esquema kirchnerista. Todos los que se enfrentaron de alguna manera, después terminaron bajo el ala de Cristina, como Massa, Randazzo en su momento, o (Juan) Manzur... Me parece que no han querido, y no sé si ahora se animarán a formar el espacio. Creo que hay una corriente pero todavía está muy verde, me refiero a la corriente de Córdoba, que se está juntando con (Miguél Ángel) Pichetto, pero no termina de madurar. (Axel) Kicillof sabe que está en una encrucijada de peronismo/ kirchnerismo y está en la pelea, porque sabe que tiene que romper con el kirchnerismo para poder ser".

Lo que quiere la gente

"Nosotros pusimos una pregunta para ver quién de los que están ahora representa mejor la doctrina peronista. Pusimos a Julio Bárbaro como para tener un faro y ahí aparece mucho más Guillermo Moreno, casi con los números de Cristina. O sea, para un peronista hoy Cristina estaría representando los ideales, los principios del peronismo, y ese es un dato. Ahora, creo que la gente está buscando algo de un peronismo más al estilo de centroderecha y no veo un kirchnerismo de centroizquierda", consideró Urios.

"Me refiero a que se viene una corriente totalmente distinta, como pasa en el mundo. No significa que la gente sea ni zurda ni gorila, sino que busca soluciones y va tomando los caminos que necesita para que le solucionen la cotidianidad. Pero también muestra la muerte de las ideologías en conceptos tan estrictos, y la gente está más desesperada porque le solucionen las cosas, sea quien sea", expresó después.

Ante la pregunta de si Juan Schiaretti puede ser el hombre que necesita el justicialismo para salir del halo kirchnerista, dijo: "Puede ser cualquiera de los que están trabajando hoy en el peronismo, pero tienen que tener en cuenta dos cosas; primero, correrse de los sesgos personales y el egoísmo partidista e ir a un armado más profundo y global. Segundo, ser un candidato con más participación en las demandas actuales".

"Agrego un dato: cuando nosotros pedimos que definan en una palabra al peronismo surgen dos, corrupción y planes sociales, cosas que la gente no quiere, y por eso apuesta a un modelo de reconstrucción de lo privado, un trabajo más estable en el tiempo y no que le den un manguito que te soluciona las cosas a corto plazo y no a largo plazo", consideró finalmente Urios.