Interna radical frente al gobierno de Milei: la mirada de Fernando Armagnague

Lo que ocurre con la UCR a nivel nacional y lo que depara la estratégica interna de la provincia de Buenos Aires del 6 de octubre, fueron los puntos sobresalientes de las declaraciones ante Ciudadano.News del abogado y ex legislador radical, Fernando Armagnague: "Tampoco hay que darlo por muerto al radicalismo. La Carta Orgánica nacional dice que solamente se puede extinguir el partido cuando se haya perdido la razón de su existencia, o cuando se hubiesen cumplido las metas que hubiese establecido la Unión Cívica Radical en su plataforma y se hubieran realizado, o bien, cuando no haya ningún radical en el país que esté dispuesto a continuarla. Quiere decir que el radicalismo no va a morir nunca, gracias al artículo 52 de la Carta Orgánica".

Para el dirigente, su partido es trascendente en la historia del país: "Cuando le va mal a la Unión Cívica Radical, le va mal al país".

"Tenemos alrededor de 28 años de gobierno, pero, ¿cuándo empezaron las elecciones libres y obligatorias? Desde 1916, antes el pueblo no votaba, era una minoría conservadora la que posibilitó que el presidente Roque Sáenz Peña e Hipólito Irigoyen hicieran un acuerdo para que el voto sea secreto, universal, libre y obligatorio".

Fernando Armagnague en dialogo con Ciudadano.News.

Al preguntársele que sucede en la actualidad, en forma lapidaria, apuntó: "Desde la campaña, el señor (Javier) Miley decía que tenía un punching ball con la figura de Raúl Alfonsín. Ha dicho incluso de los demás partidos políticos que no están de acuerdo con él, que son todos una lacra, unas ratas, unos delincuentes, cosa que no hace falta que yo lo repita, esto es público y notorio".

"Entonces, ¿qué persigue el señor Miley? Yo estimo que persigue con los que son débiles de espíritu del radicalismo, débiles de espíritu del PRO, débiles de espíritu del peronismo, débiles de espíritu de todos los demás partidos, a hacer un partido hegemónico. Eso es lo que pretende".

Luego, sentenció: "Para allegar fondos a sus provincias, los gobernadores negocian con Milei y le dicen a sus propios diputados y senadores, 'mirá, vos tenés que votar de esta manera'. Hemos pedido varias reuniones al Comité Provincia para que esto no ocurra más. Nosotros pertenecemos a un grupo minoritario que se llama Dignidad Partidaria, pero el radicalismo hay perdido una concepción, ha dejado de ser un partido nacional, porque los gobernadores tranzan entre ellos".

Finalmente, para el dirigente, lo que ocurra en la interna del radicalismo bonaerense el 6 de octubre venidero, puntualizó: "El secreto de la renovación del partido está dentro de la elección interna".