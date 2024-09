Los gobernadores de las provincias del litoral lanzaron una liga regional

Los gobernadores del Litoral lanzaron su liga regional con pedidos para avalar el Presupuesto 2025, entre otros temas, y la posibilidad de avanzar en un espacio propio en el Congreso. Integrada por Corrientes, Santa Fe, Misiones, Chaco, Entre Ríos y Formosa, en la presentación sonó una frase inquietante: "Como dijo José Gervasio Artigas: Buenos Aires sólo da amarguras".

Eduardo Reina, analista político, abordó el tema en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano.News), donde afirmó: "En general, el gobierno necesita consensos y los gobernadores y líderes políticos están todos desparramados; a medida que empecemos a hacer tratados y consensuar, tratados económicos que nos permitan crecer en conjunto, vamos a lograr lo que siempre buscamos, trabajar y tirar todos para el mismo lado".

Definiendo el panorama actual de los distintos niveles de gobierno, destacó que "El gobierno hoy está en soledad con una aceptación social muy grande, porque todo lo que es Milei empuja para arriba muchísimo, y los gobernadores cada uno en soledad manejan una cuota importante de poder y se van a tener que enfrentar con el nombre Milei en algún momento", y esencialmente, "hoy todos necesitan de Milei y Milei necesita de cada uno de los gobernadores, por ende cada uno de los tratados que hay muchos más, porque por debajo de lo que uno puede ver hay muchas más reuniones de lo que imaginan; los gobernadores vienen con buena onda, en muchos casos algunos sectores del gobierno los escuchan más y algunos los escuchan menos, y tratan de consensuar y lo que para muchos es 'yo no hablo con la casta', están hablando y bastante bien por abajo. A partir de ahí cualquier tratado es bueno porque estamos buscando desarrollo".

Eduardo Reina

Viendo las provincias involucradas en el tratado hay comportamientos muy disimiles, por ejemplo enfrentar una idea que puede tener el gobernador de Formosa con otra del gobernador de Entre Ríos, que son muy opuestas, y al respecto, Reina destacó: "Ninguno come vidrio, también ahí estamos pasando muy superficialmente por lo que tenemos que ver. La provincia de Formosa por datos que vi ayer, en muchas cuentas está más al día que cualquier otra provincia con otro gobierno, en deuda pública en algún caso Formosa está más al día que Entre Ríos, Chaco, Mendoza", y en el mismo sentido destacó: "hay ciertas cosas que la juegan ideológicamente y hay ciertas cosas que se juegan para la subsistencia, Formosa, La Rioja son provincias que tienen muy poca producción de producto bruto, se han quedado en algunos casos esperando el DNU salvador que les pueda dar el dinero que necesitaban, pero estuve en Formosa y veo que en muchos lugares hay emprendimientos de pequeñas cooperativas impulsadas por el estado que están tratando de generar algo de trabajo, porque históricamente está olvidada, y nos tenemos que remontar hasta la guerra con Paraguay donde Formosa era un problema que podía ser invadida por Paraguay y era un problema geopolítico. Dentro de su ideología también está buscando integración y por qué lo vamos a aislar. Mientras no digan en esa integración que la lidere Cristina, yo creo que no habrá ningún problema".

Y remarcó: "hay intereses estratégicos que son coincidentes por lo geográfico, por ciertos denominadores comunes, una cosa es pensarlo en nivel de los productivo y desarrollo y otra cosa es encontrarle sintonía política y eso es lo que nos confunde un poco".

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación

Coincidencias en tema presupuesto

Una de las cuestiones que marcaron en ese primer encuentro es que coincidieron en la necesidad de avanzar sobre el presupuesto nacional, ganando fuerza en las discusiones y negociaciones. Sobre el particular, Reina destacó: "Lo del presupuesto fue una puesta en escena del presidente, ahora se va a empezar a discutir en cada una de las comisiones como es habitualmente, presentan el presupuesto por mesa de entrada, en este caso lo presentó el presidente haciendo un show mediático pero es parte de su imagen, de su manera de presentar las cosas, y al gobierno le pareció interesante hacer un show de esto porque querían que quede claro que Milei no va a bajar las banderas del costo fiscal".

Entonces, "A partir de ahí hay otro mundo, de discusiones, punto por punto del presupuesto y hay algunas cosas que se han dicho del presupuesto que no van a condecir ni ya están condiciendo con lo que se espera, nadie ve que las metas del presupuesto sean alcanzables, todo el mundo espera que la inflación sea más grande, entonces hay diferencias y en general los presupuestos son así, algunos más locos y otros menos locos. Acá el presidente buscó poner una estaca, porque en definitiva en el momento que presentás un presupuesto y querés que te lo acepten en cada una de las provincias empiezan a pedir por ende, si todo el mundo empieza a pedir y no les pusiste un límite de movida, decís hasta acá voy a llegar, no voy a perder el tema fiscal por darle un DNU o guita extra a una provincia si no empiezan a hacer el ajuste cada una de las provincias".