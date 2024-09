Para el analista Carlos Germano, los gremios "son antidemocráticos"

En un escenario de tensión entre el Gobierno nacional y los sectores gremiales, sobre todo frente al anuncio de más paros de empleados aeronáuticos, apoyados por parte de la CGT, se anunció que se iniciaron conversaciones con empresas aéreas de la región para que operen Aerolíneas Argentinas.

Al respecto, en el programa Círculo Político, que se emite de 14 a 16 por Ciudadano News Radio, el analista político Carlos Germano opinó que "no es casual que sean estos gremios los que estén llevando esta bandera de lucha muy fuerte, porque unas cinco o seis semanas atrás, (el gremialista) Pablo Moyano, dijo: 'esto puede cambiar, realmente genera que la clase media salga a la calle'".

El analista político Carlos Germano cargó con dureza contra el sindicalismo argentino. (Foto: web)

Y consideró que "él estaba llamando a la rebelión de la clase media y me parece que en esta línea tenemos que empezar a contextualizar, porque los gremios aeronáuticos son la punta de lanza en un espacio que está ocupado por gente de clase media, que son los que más utilizan ese medio de transporte para tener conectividad en todo nuestro país".

Sindicatos "cada vez más endogámicos"

"Y me parece que es lo que está sucediendo en este momento, ya en forma rústica, donde hoy los sindicatos están cada vez más alejados de las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. Son sindicatos cada vez más endogámicos, cada vez más cerrados, defendiendo sus propios intereses, con una consigna clara de que es la línea de bandera, pero que indudablemente siguen de espaldas a la sociedad", completó al respecto.

"Esa es la pelea central que se viene, porque (Javier) Milei presidente significa romper el statu quo que nos vino acompañando desde 1983 a la fecha. En su momento, uno de los primeros temas que enfocó Raúl Alfonsín fue el rol del sindicalismo en la Argentina, aunque después tropezó y fracasó en el Senado. Esto, me parece, es un signo pendiente cada vez más claro, porque hay una élite sindical que viene gobernando Argentina en los últimos 40 años", agregó el entrevistado.

Pablo Biró, de APLA, comanda uno de los sectores más duros de los gremios. (Foto: web)

"Casi todos los secretarios generales de los gremios pasan los 30 o 35 años en funciones, con elecciones muy amañadas y padrones retocados y me parece que esa es la pelea central si se quiere empezar a modificar de lleno", indicó.

Derecho de huelga

"Hoy tenés 40% de trabajadores formalizados y un 60% que no lo son, y así es inviable cualquier número en la Argentina. No hay ninguna posibilidad de prever y planificar a futuro en la medida que no se modifique el statu quo y que cada sector empiece a ceder situaciones que se fueron dando en años, que hoy están generando más de 50% de pobreza en jóvenes de 0 a 14 años; siete de cada diez jóvenes son pobres", agregó.

"Esta es la realidad de lo que está sucediendo en la Argentina y también se entiende por qué un hombre sin ningún tipo de cultura política, sin partido político y viniendo nada más que de su histrionismo muy fuerte y con una gran utilización de redes sociales, llegó a ser Presidente de la República", expresó después.

Uno de los tantos paros organizados por la CGT. (Foto: web)

Con respecto a que siempre se esgrime el derecho de huelga, pero finalmente el perjudicado es el usuario, Germano explicó que "el sindicalismo tiene que avenirse a ciertas lógicas y a no imponer, sino a dialogar. Este es el primer paso. El derecho de huelga, de la forma en que lo están aplicando, no tiene ningún tipo de efecto superador, y me parece que esto debe hacerse a través del diálogo. Y si no es a través del diálogo, el Ejecutivo nacional va a tener que actuar, porque lo que hoy está claro es que los grandes responsables son los sindicatos, pero en la medida en que esto se pueda extender en el tiempo, y fundamentalmente empiecen a quedar desconectadas muchas ciudades del país, puede llegar a ser un dolor de cabeza y político muy fuerte para el Gobierno nacional".

Gremios antidemocráticos

"Creo que hay que empezar a revisar claramente o empezar a dialogar con los gremios teniendo una actitud mucho más democrática. Creo que la actitud de los gremios, la forma en que lo están haciendo, de democracia no tiene nada. Por otro lado, también es un llamado de atención a muchos legisladores, fundamentalmente 'dialoguistas', que plantearon que dentro de la 'Ley Bases' la aerolínea no se privatizaba", consideró Germano.

"Acá lo que está claro es que se está afectando a miles de usuarios y dejando sin conexiones a muchísimos ciudadanos argentinos que viven en distintos puntos del país. Me parece que este es el eje central y creo que la política tiene que resolverlo. Un sindicalismo que no entra en razón, que está totalmente cerrado y con declaraciones altisonantes no conduce a nada. Esto engendra violencia", opinó luego.

Costo político del Gobierno

"El Presidente dijo en campaña, cuando le preguntaron por Aerolíneas Argentinas, 'que la manejen los trabajadores. Si yo soy el presidente el Estado no pone más un peso'. ¿Será eso, será la privatización, será la quiebra? Porque es una sociedad anónima y se rige por el Derecho Comercial. Pero es un tema que en el tiempo perjudica a la ciudadanía en general, y a la larga le va a producir un desgaste muy fuerte al Gobierno".

Si la situación de Aerolíneas se prolonga en el tiempo podría afectar políticamente al Gobierno. (Foto: web)

"Una vez a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, le preguntaron de qué se arrepentía, y respondió que 'de no haber solucionado antes el conflicto docente y haber tenido muchos días sin clases. De entrada era todo contra el sindicalismo y fundamentalmente estaba estigmatizado Roberto Baradel. Con el tiempo me di cuenta de que el que pagó el costo político fuerte fue nuestro gobierno y creo que fue por no haber cortado a tiempo ese conflicto'", recordó el analista político.

"Con esto digo que hoy todas las luces están puestas en los sindicalistas y en dos o tres nombres, pero si esto sigue en el tiempo, el que va a empezar a pagar el costo político fuerte es el Gobierno nacional", aseguró finalmente Germano.