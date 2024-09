De la calle a CEO: el relato de un emprendedor argentino que tocó fondo

Franco Bovone, fundador de Point Web, conversó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) y compartió su historia de vida en una entrevista que refleja un camino lleno de obstáculos, malas decisiones y superación personal. Desde sus años de adolescencia rebelde hasta convertirse en un empresario exitoso, Bovone contó cómo logró salir adelante luego de tocar fondo, al vivir en situación de calle, y cómo construyó una empresa con más de 250 clientes nacionales e internacionales.

"Me pasaron muchas cosas. Empecé de chico, a los 13 o 14 años, iba al secundario, era el típico chico rebelde que tomaba malas decisiones. A medida que fui creciendo, dejé el secundario, repetí dos veces, trabajé de peón, de flete, de delivery. Me juntaba con chicos más grandes que yo", relató Bovone sobre sus primeros años. A los 20 años, un accidente de tránsito que lo dejó en terapia intensiva marcó un punto de inflexión. "Estuve cinco días en terapia intensiva con pérdida de memoria, convulsiones y fractura de tibia", recordó.

Tras un año de recuperación, volvió a sus viejas costumbres, rodeado de personas que lo llevaban por un camino complicado. A los 23 años perdió su trabajo en la producción de eventos y comenzó a experimentar la pérdida de amistades y el alejamiento de su familia. "Estaba perdido completamente, así a los 25 años terminé durmiendo bajo la autopista, en plazas, parques, iglesias. Fue difícil, pasé por un montón de etapas", confesó Bovone.

Sin embargo, fue en ese momento de mayor vulnerabilidad que Franco encontró la fuerza para cambiar. "Una noche, eran las tres de la mañana, estaba durmiendo y me tapé con un cartón. Me puse a pensar en la vida y dije: 'Tengo que buscar algo que hacer porque no me animo a matarme'. Fue ahí que decidí pedir ayuda y hacer algo distinto".

Con el apoyo de su familia, Bovone comenzó a trabajar en su salud mental y a enfrentar sus traumas. "Me dijeron que tenía que trabajar con mi historia. Estaba muy lastimado, dolido, me sentía abandonado y frustrado". A medida que se recuperaba, empezó a pensar en cómo podía aportar valor a los demás. "Le pedí a mi padre que me imprimiera libros de programación. Yo siempre me di maña con la computadora, soñaba con vender páginas de internet", comentó sobre el inicio de su nueva etapa.

Al año de su recuperación, Franco comenzó a construir Point Web, una empresa dedicada a la creación y rediseño de la imagen digital de pymes y empresas, conectándolas con su público objetivo. Con servicios como diseño web, tiendas online, campañas publicitarias y community management, Point Web fue creciendo rápidamente. "Empecé esto sin inversión, sin nada, solo con las ganas de salir adelante. Hoy contamos con un equipo de 15 personas y estamos en etapa de expansión a Uruguay y Paraguay".

Franco Bovone asegura que el cambio fue posible gracias al esfuerzo constante y a la disposición de pedir ayuda. "Primero, nos merecemos lo mejor en la vida y para lograrlo cada uno tiene que hacer su trabajo. Todos los días tenés la oportunidad de cambiar tu vida, de ir para adelante. Aprendí que la vida es disfrutar los momentos lindos y los difíciles transitarlos, pero seguir. Hoy soy responsable de mi vida. Y lo más importante es pedir ayuda a los que tenés alrededor y poner la salud mental primero que todo".

