Hay video: un ladrón le pidió perdón llorando a su víctima y lo dejaron ir

Un intento de robo fue frustrado por vecinos en el departamento de Maipú, Mendoza, donde la aprehensión del sujeto quedó grabada y se viralizó en redes sociales. En el material audiovisual el ladrón finalmente es dejado ir luego de que llorando pidiera perdón a su víctima

Según trascendió, el hecho ocurrió en calle Roma y San José, en Colonia Bombal. Allí, el sospechoso le quiso robar la bicicleta a una madre soltera, pero terminó pidiendo perdón y huyó llorando en una moto.

En el video se puede observar al sujeto tomando un casco, mientras corría de un lado a otro para no ser atrapado por los vecinos. En ese contexto, pidió, alterado, "déjame que me vaya...", y la víctima, enfurecida por lo ocurrido, respondió: "Laburando me gané la bici y ahora venís a llorar".

"No tengo trabajo, perdónenme por favor. Estoy cansado de pedir trabajo y no me dan", insistió el asaltante mientras un vecino lo mantenía a distancia para que no se acercara a la víctima.

"Esta mina se la rebusca para mantener a su hijo", lanzó otra mujer en defensa de la madre soltera.

El video fue publicado por el periodista Matías Pascueletti en sus redes sociales.