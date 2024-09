Mar del Plata: un camión atmosférico volcó su carga en plena calle

La zona del puerto de Mar del Plata vivió una mañana de jueves totalmente inusual. Un camión atmosférico de la empresa La Lujanera sufrió un accidente que dejó a la comunidad en alerta. El tanque del camión, que transportaba 50 toneladas de líquido, se desprendió y volcó toda su carga en la calle Guanahani, arrasando con una decena de motos estacionadas y destruyendo el frente de una empresa pesquera.

El accidente

El siniestro ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana, cuando el camión subía la loma en dirección a la avenida Edison. Por causas que aún se investigan, el tanque se desprendió y comenzó a descender a gran velocidad, sin control. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la empresa Congelados Ártico, que terminó con su entrada hecha escombros.

Video: el momento en que el camión atmosférico choca contra una pesquera y vuelca sus líquidos.

Varios lectores compartieron videos del accidente que protagonizó un camión de La Lujanera en el barrio Puerto.

Testimonios del chofer

Juan, el chofer del camión, relató el desesperante momento: "Fue un accidente, realmente fue un accidente. Subiendo la loma me quedé sin frenos y se me cortó el palier y no podía frenarlo. Atrás mío había una cola de autos terrible. Me desesperé porque ya no podía controlarlo y les empecé a gritar".

"Empecé a gritarles. Que se corran, que vayan para atrás. No había otra opción, intenté bajarme un segundo para poner una piedra o algo, para trabarlo pero estaba lleno y se me iba. Entonces más o menos le calculé donde lo podía llegar a parar. Si seguía para abajo, hacía un desastre, me llevaba puesto 10 autos", explicó Juan.

Intervención de las autoridades

Tras el brutal impacto, el tanque perdió las válvulas de seguridad y vació toda su carga en pleno asfalto. Afortunadamente, no había gente en la vereda y no hubo que lamentar víctimas. Sin embargo, la preocupación por el impacto ambiental es alta. Policía Ecológica trabaja en la zona para evaluar los daños y tomar las medidas necesarias.

El accidente movilizó a la Policía de Mar del Plata, el cuerpo de Bomberos y representantes de Defensa Civil, quienes se hicieron presentes en el lugar. La situación fue crítica debido al derrame de 50 toneladas de líquido, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad.