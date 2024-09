Intentó robarle a una youtuber y se llevó una golpiza de regalo

Abigail Luna, una joven youtuber, se dirige al gimnasio el pasado 11 de septiembre cuando fue abordada por un ladrón. De inmediato, lo redujo a golpes, le tiró gas pimienta y filmó el suceso.

"Como lamentablemente es la tercera vez que intentan robarme -en las otras dos veces también me defendí- voy prestando mucha atención a mi alrededor. Escuché que este hombre venía corriendo atrás mío y, pese a haberme dado cuenta, antes de poder darme vuelta ya me había golpeado con un fierro", contó al canal TN.

De cualquier forma, no salió completamente ilesa. "Me golpeó varias veces en la cara, el pecho y la espalda. Fue terrible, pero podría haber sido peor", relató.

El resultado del intento de robo lo publicó en sus redes sociales. Fueron dos fotos en las que se veía al agresor golpeado y ensangrentado, acompañados por un texto que decía: "Bueno, me quisieron robar. Me olvidé de preguntarle el nombre, pero acá les dejo la cara destruida por mí. Una pena que justo hoy me hice las uñas, me ensucié".

"Me desconecté totalmente. Para que lo dimensiones, hay heridas que me encontré ayer, en el momento no sentí nada", recordó. La pelea a puño limpio duró media cuadra y Abigail logró dominar al agresor, filmarlo y, luego, esperar a la policía. "Recién a los minutos la gente comenzó a escucharlo porque, encima de que vino a golpearme y robarme, me pedía que lo deje y me trató de loca", comentó.

Fuiste golpeado por la gótica. 😗🖤✨ pic.twitter.com/OcWuxF09Gn — Abigail Luna 🦂 (@AbigailLuna__) September 12, 2024

El ladrón le pidió perdón: "Te pido mil disculpas, negra", le dijo, mientras que ella le respondió: "Me quisiste robar y me apretaste, f... 'Quedate quieta porque te mato', me dijo".

"No, pensé que eras mi señora, mami", añadió el delincuente, a lo que Abigail reaccionó: "¿A quién ibas a golpear, hijo de p...? ¿A quién ibas a matar?".

La joven fue atendida en un hospital. "Actualizo la información que me proporcionó la Policía: el sujeto ya fue imputado por robo agravado por el uso de arma corto punzante y, probablemente, también se le impute por lesiones físicas. En ese caso, quedará detenido con prisión efectiva", publicó después en la red social.

Abigail comentó: "Creo que fue una situación en la que necesité activar mi modo de supervivencia", aclaró. La situación, sin embargo, generó opiniones divididas. Si bien la mayoría la apoyó, también recibió críticas. "Hubo una sección de sujetos enojados, aún no entiendo con qué, diciéndome que, ante un eventual encuentro contra ellos, yo no podría soportar siquiera una piña. Insólito".

"Entreno 4 veces por semana, pero solo hago ejercicios de fuerza y resistencia. Me gusta mucho hacer deportes". Luego completó: "Estoy bien, el lunes salí por primera vez después de casi una semana. Con las heridas que me generó defenderme de este hombre no estaba en condiciones de retomar mi actividad en el gimnasio. Tal vez la semana próxima ya pueda volver. Por suerte no me afecta en términos anímicos ni mucho menos", añadió.