Confirman que la pierna encontrada en Blanco Encalada es de Hortencia Villa: el mensaje de su hija

La Justicia confirmó este martes que la pierna encontrada en el Blanco Encalada, sobre la ruta Panamericana, pertenece a Hortencia Villa, la mujer de 74 años que era buscada desde el 5 de agosto. Según fuentes judiciales, las prendas que envolvían la extremidad coincidían con el ADN de la anciana, lo que permitió su identificación.

Hortencia había desaparecido al mediodía del lunes 5 de agosto tras salir de su casa en Godoy Cruz, donde dejó una nota a su familia pidiendo que no la buscaran y mencionando que no tendría señal de celular. Desde entonces, su hija Tamara y las autoridades iniciaron una búsqueda que abarcó diversos testimonios, el uso de perros rastreadores y drones, pero durante semanas no se encontró ningún rastro.

Hortencia Villa.

El último dato concreto sobre su paradero fue en la Terminal de Ómnibus de Guaymallén, donde compró un pasaje con destino a Blanco Encalada. Un guardia de seguridad la acompañó hasta la plataforma de salida, y el chofer del micro declaró que Hortencia viajó sola y se bajó en una zona cercana a una empresa de rafting en Blanco Encalada. A partir de allí, la búsqueda se concentró en ese sector, sin resultados positivos.

La pierna en avanzado estado de análisis fue encontrada el viernes pasado por un hombre en el kilómetro 27 de la ruta 82, cerca del antiguo restaurante Las Rosas. Tras alertar al 911, la Policía Científica realizó un rastrillaje en la zona, pero no se encontraron otros restos. Las autoridades manejan la hipótesis de que perros carroñeros pudieron haber atacado el cuerpo, lo que explicaría la presencia de solo una parte del cadáver.

Tras conocerse la triste noticia, Tamara Vásquez Villa despidió a su madre con un emotivo mensaje en redes sociales: "Descansa en paz, mi mamucha hermosa 🤍. Te voy a recordar cada día por ser la mejor madre que existe. Te pido que nos sigas cuidando desde donde estés ✨. Te amo, mi viejita."

Este mensaje refleja el dolor de la familia y el cariño profundo hacia Hortencia, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los detalles.