La verdadera historia detrás del 'secuestro' de una joven gitana

Días atrás, los padres de una joven gitana de 15 años denunciaron en Neuquén lo que ellos consideran fue un secuestro.

Según los progenitores, la chica fue sacada de su casa en la madrugada del 13 de este mes, por lo que la Fiscalía y la Policía investigan el caso, aunque todavía les cuesta armar el rompecabezas.

Un caso incómodo

Según LM Neuquén, en el caso hay una trama compleja con tradiciones y costumbres de la comunidad zíngara que ponen en una zona gris e incómoda tanto a la Justicia como a la Policía.

El medio periodístico destaca que en el mundo gitano se realizan emparejamientos y casamientos acordados, donde la familia del novio paga una dote por la joven.

Pero cuando no existe este tipo de arreglos, es usual raptar a la gitana y luego tratar de acordar el pago de una dote para que se case con un integrante de la familia que se la llevó.

En el caso de Belén, la familia asegura que todavía no tenían ningún arreglo matrimonial para la hija y que ésta salía poco y nada de la casa.

Por eso es que denunciaron el secuestro que, según ellos, ocurrió la madrugada del 13 de septiembre, y hasta brindaron datos del gitano que se la llevó para casarla con uno de sus hijos.

Los padres de la joven, Nicolás y Marcela, se manifestaron devastados por la situación y solo piden que las autoridades hagan hasta lo imposible para le regresen a su hija, que es menor de edad.

Ellos ya anticiparon que no quieren saber nada "con esa gente. Acá no hay dote ni arreglo posible ni por un millón de dólares. No queremos saber nada con ellos, solo queremos de regreso a nuestra hija".

La versión de la joven

Para rematar la situación (o para aclararla, según como se mire) ahora apareció un video donde la adolescente da su versión de la historia.

En él, la joven explica que "a mí nadie me secuestró, nadie me obligó a casarme. Yo quise por mi voluntad propia. Yo con mi novio estoy desde hace dos años saliendo y yo lo quise a él".

"A mí mi familia me quería obligar a casar con mi primo, que es más que un hermano para mí. Pero yo no lo quise a él", aclara a continuación la joven.

Y concluye: "Yo elegí venir acá porque yo lo quiero mucho a mi novio. Acá estoy bien y les quería informar eso, que la denuncia que hizo mi familia nada que ver".

Con información de LM Neuquén