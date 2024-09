YPF seguirá con la planta de GNL aunque se retire la malaya Petronas

En las últimas horas se habló con insistencia de la posibilidad de que la socia inicial de la petrolera estatal en la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) en Rio Negro, la compañía de Malasia Petronas, y llegó la respuesta del presidente de YPF, Horacio Marín, quien declaró hoy que la compañía continuará con la construcción más allá de un eventual retiro de socia del proyecto.

Según el funcionario, "En ese momento, Petronas tiene la opción de continuar o no con el proyecto. Hay que desdramatizar la situación, son decisiones empresarias", a la vez que destacó: "No tengo información sobre cuál sería la decisión de Petronas. Es una de las mejores empresas de GNL del mundo y estamos trabajando muy bien con ellos", aclarando que "si Petronas no continúa, YPF va a seguir adelante. Es un proyecto que tiene mucho interés (y que) no depende exclusivamente de Petronas. Pueden ingresar otras compañía".

La planta de GNL que se instalará en Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, es una apuesta fuerte del Gobierno. (Web)

En otra nota de esta edición (https://ciudadano.news/economia/el-gobierno-rio-negro-confirmo-esta-duda-megainversion-petronas-n87353) constan las declaraciones del gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien aseguró que la planta se construirá "si no es con Petronas, con otra empresa, pero se hará".

Por otra parte, desde la compañía Petronas no hubo comentarios al respecto y medios especializados en el sector energético coincidieron que la dirección de la empresa dio la orden de no hablar sobre el tema.

El proyecto es trascendente para nuestro país, ya que permitiría ahorrar la compra de combustibles, e incluso exportar unos US$ 15.000 millones en 2030, según afirman desde YPF, y la construcción de la planta generó una puja entre la provincia de Buenos Aires y Rio Negro, hasta que la decisión de YPF se orientó hacia la localidad rionegrina debido a que Wereltineck adhirió a los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), rechazado por Axel Kicillof.