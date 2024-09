El Gobierno de Río Negro confirmó que está en duda la megainversión de Petronas

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dijo en la mañana del viernes que la empresa petrolera estatal Petronas, de Malasia, no ha confirmado su participación en la planta de GNL ubicada en la localidad de Punta Colorada. En diálogo con una radio de su provincia, el mandatario sostuvo que "si deciden irse, hay otros inversores interesados en formar parte junto a YPF, y continuar así con el proyecto".

"Es una muy mala noticia para la Argentina, porque Petronas es uno de los mayores productores de GNL a nivel mundial, pero no tengo dudas de que la planta argentina se va a hacer. Después veremos si es con Petronas o no, y veremos los cronogramas de inversión. Se trata de una discusión empresarial, comercial y financiera, pero el proyecto no está en riesgo"; comentó confiado.

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

La palabra de Weretilneck se conoce luego de un trascendido del diario Clarín, acerca de que la megaempresa malaya estaba evaluando desistir de invertir en el proyecto de construcción de una planta de licuado de gas, en la provincia de Chubut.

El mandatario se encuentra en estos momentos en Bariloche, y en la charla con Radio Con Vos Patagonia, dijo "por lo que he hablado con Horacio Marín (presidente de YPF), creo que si Petronas no sigue, YPF va a continuar con el proyecto con otros socios, con otras empresas. La decisión de YPF es continuar con la planta, y será en Río Negro".

"El plan de construir una planta de GNL siempre fue por detrás en la planificación", dijo Weretilneck, en comparación con el desarrollo de Vaca Muerta Sur, el otro proyecto que propone YPF, y que tiene como punto principal a Punta Colorada. A este respecto habló sobre las demoras en el plan de inversión del proyecto Argentina LNG, que hasta ahora solo tenía confirmación en la localidad rionegrina. No obstante, Petronas nunca había confirmado el plan de inversiones.

El gobernador rionegrino trató de calmar las aguas, más que nada por las expectativas que genera dicha construcción en los habitantes de Sierra Grande, ubicada a pocos kilómetros de la costa. "El desarrollo de Vaca Muerta Sur es tan importante como la planta de GNL, que fue conocida por la disputa con Bahía Blanca", agregó.

Una fuente de la industria que fue parte de la elaboración de proyecto Argentina LNG, confirmó que "Petronas está con un pie afuera". Consultado por los motivos, negó que tengan que ver con la coyuntura política nacional y dijo que tendrían que ver con el ingreso de otras empresas al proyecto. "El proyecto se iba a hacer igual en la gestión de Alberto Fernández. Pero desde un inicio se había planteado que YPF y Petronas arrancaban juntos, y después abrían la puerta a otras compañías", expresó.