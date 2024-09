El presidente de San Lorenzo, tajante con Néstor Ortigoza: "Si no renuncia, lo vamos a sacar"

Tras los videos que se difundieron con imágenes de supuesta violencia familiar ejercida por Néstor Ortigoza, el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, apuntó contra el vocal e ídolo para que renuncie a su cargo en el club.

"Nos sorprendió, pero rápidamente activamos el protocolo del club. Primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar", declaró sin vueltas el Moretti.

La Comisión Directiva de San Lorenzo realizó un comunicado para informar que le pidió la renuncia al exjugador de fútbol a raíz de la denuncia por violencia de género y los videos que se viralizaron. Ortigoza todavía no ha realizado su renuncia ante el pedido de la institución.

San Lorenzo le pidió la renuncia a Néstor Ortigoza.

La relación entre el presidente de San Lorenzo y el ídolo del club no era muy buena. Debido a que Ortigoza fue apartado del puesto de dirigente a cargo del fútbol profesional y provocó que el contacto sea mínimo tras la decisión.

"No hablo con él desde que decidimos que no seguiría en el fútbol. Hace ya más de un mes, antes del partido con Mineiro. La última vez que estuvimos juntos fue contra Atlético Tucumán, y después de eso, no hablamos más" sostuvo Moretti.

Por otra parte, Moretti afirmó que el campeón de la Copa Libertadores 2014 no respondió ante el petitorio de renuncia y sostiene que su tema se debe manejar con mucho cuidado. "Él no respondió. Siempre lo respetamos como ídolo, porque en San Lorenzo a los ídolos se los respeta. Pero este es un asunto personal que debemos manejar con mucho cuidado, porque el protocolo vigente en el fútbol argentino es claro", cerró.

Los videos que se viralizaron

Las imágenes fueron publicadas en redes sociales y muestran al exfutbolista maltratando a su expareja y madre de sus hijos, Lucía Cassiau.

"Ortigoza"



Por los videos donde se lo ve golpeando a su esposa frente a su pequeño hijo. pic.twitter.com/n3l4WGZWLd — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 19, 2024

El dirigente de San Lorenzo fue denunciado por violencia de género por su exmujer en agosto.