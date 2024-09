María Becerra quería algo serio y fabricó el anillo a su novio: "Yo le pedí compromiso"

María Becerra (24) estuvo en el regreso televisivo de Susana Giménez (80) y contó su plan para abrocar su compromiso con su novio, cantante, Rei (27). La pareja de artistas han tenido un 2024 muy duro, pero apuestan al amor y La Nena de argentina reveló que debió tomar la iniciativa.

En el 2023, durante unas vacaciones románticas en Grecia, María sorprendió a su pareja y le pidió compromiso a su pareja con un símbolo de unión. Dicha acción tomó por sorpresa tanto a los seguidores de la pareja en redes sociales como a Susana Giménez cuando se enteró en medio de la entrevista.

"Yo le pedí compromiso, este es el anillo. Lo vi que él andaba medio lerdo, no me agarraba mis indirectas y por eso pensé que si no me pedía él, le iba a tener que pedir yo", reveló la artista en la nota.

Por eso, Becerra se anticipó a la jugada y empezó a buscar la manera de realizar el anillo de compromiso para Rei. "Iba a empezar un curso de joyería para hacerlo por mi cuenta. Todo era sencillo hasta la joyería abstracta. En ese momento, quería ponerle una piedra y ahí me dicen que tenía que aprender a engarzar, ´eso te va a llevar mucho tiempo´", expuso.

María Becerra.

"Me di cuenta de que no llegaba con el tiempo y lo mandé a ser. Pero pensé el diseño y todo. Él tiene el mismo que tengo en la mano. Lo amo y le mando un beso", cerró.

Becerra volvió a redes sociales

Hace unos meses, la cantante comunicó en redes sociales que "las dejaría de utilizar para cuidar su salud mental y concentrase en última gira a Europa". Pero tras su paso por el living de Susana, María Becerra publicó un hermoso momento junto a sus fanáticos en la salida del programa.

María a la salida de Telefe.

"Gracias mi gente hermosa. Que lindo recibir su amor y gracias a todos los que me mandaron cartelitos y dibujitos. Me llegaron y obvio que me los guardo con todo el amor del mundo", escribió en su cuenta de Instagram.

Instagram

Por otro parte, la artista agradeció a su equipo de producción y la invitación de Susana a su programa. "Honestamente, estoy desbordada de felicidad, gracias a todos, mi equipo hermoso, mis increíbles dancers, coreógrafos, mis directores creativos, sonidistas, técnica gracia", describió.

Susana Giménez y la tía de María Becerra, Gladys.

"Gracias a Susana, que hermosa persona sos, tan dulce y auténtica. Nos trataron tan lindo a mí y a todo el equipo", cerró.