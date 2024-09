Marcelo Tinelli y el 'asadazo' de Olivos: "No entiendo qué festejan sacándole carne a los jubilados"

En una entrevista con Viviana Canosa en Radio Rivadavia, el empresario y conductor Marcelo Tinelli habló sobre diversos temas de actualidad, tocando aspectos políticos y sociales que lo inquietan.

Entre sus declaraciones más destacadas, sorprendió con una categórica opinión sobre el presidente Javier Milei y su gestión.

Críticas a Milei y su estilo de gobierno

Tinelli no dudó en calificar a Milei como un hombre con gran conocimiento en economía, pero con serias deficiencias en el ámbito político. "Sabe mucho de economía, pero es cero político. No me gusta en este momento del país que se siga abriendo la brecha. Es muy difícil construir algo serio basándonos en la pelea trol y agresión a periodistas", expresó con contundencia. Además, el conductor subrayó que, a su parecer, es necesario poner fin a la recesión que afecta al país: "Hay que terminar con la recesión que es dura".

No obstante, Tinelli no ocultó su descontento con el estilo personal de Milei y su entorno: "A nivel carácter no me gusta la manera que tiene de ser, y muchas veces es muy violento en muchas actitudes él y su gente".

El asado de la discordia en Olivos

Uno de los temas que generó más molestia en Tinelli fue el polémico "asadazo" que Milei organizó para los diputados que contribuyeron a vetar la reforma jubilatoria de la oposición.

Visiblemente indignado, Tinelli calificó el hecho como "bizarro" y dijo no entender qué se estaba celebrando. "No entendí muy bien qué festejaban, sacarle tres kilos de carne a los jubilados. No me gusta nada de eso en la política de nuestro país", declaró, cuestionando también la postura de los radicales que apoyaron la medida.

Recuerdos de su relación con los Kirchner

En otro momento de la entrevista, Tinelli recordó su vínculo con el matrimonio Kirchner. Mientras que con el expresidente Néstor Kirchner aseguró haber tenido una relación más cercana, el vínculo con Cristina Fernández fue diferente. "No me quiere ni ver. Siento que, desde que hicimos la imitación con Martín Bossi, donde se ponía los tacos talle 45 y la hacíamos muy autoritaria, ella se ofendió", contó el conductor.

Marcelo Tinelli: "Con Néstor tuve una relación más cercana, CFK nunca me quiso" pic.twitter.com/vHJdOWepPu — Todos Los Videos (@losvideosok) September 21, 2024

A pesar de sus diferencias, Tinelli comentó que ve con agrado el humor político y subrayó que programas de este tipo son necesarios. "Hay cierta mentira de que de esto no se habla, pero lo miramos y nos gusta. En los streaming, como no están regulados, se dice cualquier cosa, pero si yo hago lo mismo, me viene a buscar la gendarmería", ironizó.

Distancia de la política y su legado en San Lorenzo

Al ser consultado sobre su relación con la política y un posible regreso a la escena pública, Tinelli dejó en claro que no tiene intenciones de volver a intentarlo. "La aspiración política quedó en Ushuaia y yo estoy en el Polo Norte", afirmó, dejando en claro su distanciamiento.

Finalmente, se refirió a su paso por San Lorenzo, donde asegura haber dejado una huella importante. "Dejé muchísimo dinero en San Lorenzo. Cuando entramos, debían 66 millones de dólares y cuando salimos dejamos un club muy bien", explicó. Sin embargo, confesó que ya no asiste a los partidos por temor a recibir insultos: "Me jode no poder ir a ver a San Lorenzo, y les digo a mis hijos que no vayan por si se comen alguna puteada".

La charla con Viviana Canosa permitió a Tinelli mostrar una faceta crítica y reflexiva, tanto sobre la política como sobre su propio rol en la sociedad y el deporte. Aunque alejado de la política, sus opiniones continúan generando repercusión en un país donde el debate sobre el futuro sigue siendo un tema candente.

Con información de NA.