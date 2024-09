Los imperdibles del finde: qué ver en las principales plataformas

El fin de semana es el momento perfecto para relajarse y disfrutar de las mejores series y películas que las plataformas de streaming tienen para ofrecer. Esta semana, las principales plataformas nos traen una variedad de estrenos que no te puedes perder. Desde dramas intensos hasta comedias ligeras, hay algo para todos los gustos. Aquí te presentamos una selección de los imperdibles del finde.

MAX: El pingüino

Para los fanáticos del universo de Batman, MAX trae una de las series más esperadas del año: El pingüino. Esta serie se centra en el icónico villano Oz Cobb, interpretado magistralmente por Colin Farrell. La trama sigue a Cobb mientras lucha por consolidar su poder en Gotham tras la caída de Carmine Falcone. Con una producción de alta calidad y un guion intrigante, esta serie promete mantenerte al borde de tu asiento. No te pierdas el primer episodio que se estrena este viernes.

El plan para verla: Si sos amante de la saga El padrino es por acá. Ideal para ver de madrugada solo con un Blue Label en la mano y chocolate en rama. La opción sin alcohol es con una coca bien fría.

NETFLIX: Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez

Netflix nos sorprende con un nuevo documental que explora uno de los casos criminales más notorios de Estados Unidos: Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez. Este documental profundiza en la vida de los hermanos Menendez, quienes fueron condenados por el asesinato de sus padres en 1989. A través de entrevistas exclusivas y material inédito, la serie ofrece una nueva perspectiva sobre el caso y las motivaciones detrás de estos crímenes. Es una opción ideal para los amantes de los documentales de crimen real.

El plan para verla: Si el true crime es lo tuyo, no podés dejar de verla. Ideal para ver en pareja con helado de por medio (tiramisú, cerezas al marrasquino y maracuyá al agua son los recomendados). Se comienza a ver de a dos y se termina así. PROHIBIDO ADELANTAR CAPÍTULOS EN SOLEDAD.

DISNEY: Agatha en todas partes

Disney+ nos trae una nueva serie que promete ser un éxito entre los fanáticos de Marvel: Agatha en todas partes. Protagonizada por Kathryn Hahn, esta serie sigue las aventuras de Agatha Harkness, una poderosa bruja que debe enfrentarse a nuevos desafíos tras perder sus poderes. Con un toque de humor y mucha magia, esta serie es perfecta para quienes buscan una mezcla de fantasía y comedia. No te pierdas el estreno este fin de semana.

El plan para verla: Ideal para maratón de sabado/domingo. Pochoclo y coca (se puede reemplazar con papitas saladas).

PARAMOUNT PLUS: Tulsa King - Temporada 2

Para los seguidores de las series de acción y drama, Paramount Plus presenta la segunda temporada de Tulsa King. Protagonizada por Sylvester Stallone, la serie sigue a Dwight The General Manfredi, un capo de la mafia que intenta reconstruir su imperio en Tulsa, Oklahoma. La nueva temporada promete más intriga, acción y giros inesperados que mantendrán a los espectadores enganchados. Si disfrutaste de la primera temporada, esta continuación no te decepcionará.

El plan para verla: Copie y pegue lo mismo que para ver El Pingüino, pero en lugar de Blue Label reemplazar por Fernet 70/30.

AMAZON PRIME: Porno y helado - Temporada 2

Finalmente, Amazon Prime nos trae la segunda temporada de la comedia argentina Porno y helado. Esta serie, creada por Martín Piroyansky, sigue las desventuras de Pablo y Ramón, dos amigos que se ven envueltos en situaciones hilarantes mientras intentan encontrar su lugar en el mundo. Con un humor irreverente y personajes entrañables, esta serie es perfecta para quienes buscan una opción ligera y divertida para el fin de semana. No te pierdas los nuevos episodios que ya están disponibles en la plataforma.

El plan para verla: Con amigos y amigas, bebidas a base de lúpulo y cebada. Cigarrillos armados y humor negro. Sin hablar de política.

Este fin de semana las plataformas de streaming nos ofrecen una variedad de opciones para todos los gustos. Ya sea que prefieras el drama, la comedia o la acción, hay algo para ti. Así que prepárate unas palomitas, acomódate en tu sofá y disfruta de estos imperdibles del finde.