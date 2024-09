Este domingo, vuelve Susana a la televisión con un show de estrellas y sorpresas

Este domingo 22 de septiembre, a las 22, vuelve a la televisión argentina Susana Giménez. Tras cinco años de ausencia, la diva de los teléfonos retorna a la pantalla.

Su vuelta generó gran expectativa entre el público, que espera una noche llena de entretenimiento y emociones. Originalmente programada para el 15 de septiembre, la vuelta fue pospuesta debido a la presentación del Presupuesto 2025 por el presidente Javier Milei, que ocupó la cadena nacional ese día.

El regreso de Susana será un verdadero evento televisivo, repleto de estrellas. Entre los invitados confirmados están la cantante María Becerra, quien ofrecerá un show en vivo, y los campeones del mundo Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, que participarán en una entrevista exclusiva con la diva.

Además, el programa contará con la reapertura de uno de los personajes más emblemáticos de Susana, Susana Spadafucile, en un sketch cómico junto a los mencionados futbolistas y grandes figuras como Nicolás Vázquez, Jorgelina Aruzzi, Peter Lanzani, Yayo Guridi, Julián Kartún, Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt, Sebastián Estevanez, Damián Betular e Iván de Pineda.

En una reciente entrevista, Susana compartió detalles sobre la grabación del sketch, recordando con cariño la experiencia: "Nos divertimos muchísimo grabando en el predio de la AFA. No quiero contar de más porque quiero sorprenderlos el domingo, pero lo disfruté un montón. Tuve muchas estrellas invitadas, entre ellas, los campeones del mundo. Eso fue un regalo para mí, porque soy muy futbolera. Soy fanática de la Selección y de Messi, lo amo con locura. Es un ser superior", confesó con su característica alegría.

El canal Telefe, encargado de transmitir el programa, prometió una noche inolvidable y potenció la expectativa con un streaming previo a la emisión, que comenzará a las 21 horas. Los influencers Sofía Gonet, Nacho Elizalde y Pablo Agustín estarán a cargo del backstage y las reacciones en vivo por el canal de YouTube de Telefe, brindando a los fanáticos un adelanto del detrás de cámaras.

⭕️ Así promocionan el equipo del stream react al programa de Susana Giménez que debuta mañana.

📲 Desde las 21.



Equipo:



-La reinis

-Nacho Elizalde

-Pablo Agustín



Expectativas?👀👇 pic.twitter.com/A6RztBf3hE — Polito Moreno (@PolitoMor) September 22, 2024

A partir de las 22, el esperado regreso de Susana también podrá verse en el sitio Mi Telefe, además de las plataformas Flow, Telecentro y DirecTV, asegurando una cobertura completa para los espectadores.

La vuelta de Susana Giménez marca el fin de una pausa de cinco años en su carrera y promete devolver la magia que la convirtió en una figura icónica de la televisión argentina. En el video promocional de su retorno, se la puede ver en imágenes que recorren su vida desde la niñez hasta su consagración como estrella nacional. Con su optimismo habitual, Susana comentó: "Yo he hecho más de lo que había pensado que iba a poder hacer, así que solo me queda agradecer todo lo que Dios me dio y el amor de la gente. Me falta que el domingo me vaya bien y sea un buen programa. Nada más".

Sin duda, la expectativa es alta y el público aguarda ansioso una noche llena de diversión, emoción y la chispa única que solo Susana Giménez puede ofrecer.