Franco Colapinto cerca de los puntos en Singapur: "Hice todo bien, pero me pararon tarde"

El piloto argentino Franco Colapinto estuvo a las puertas de los puntos en el Gran Premio de Singapur, donde finalizó en la undécima posición tras una carrera exigente y estratégica. En su tercera participación en la Fórmula 1, el joven de 21 años se mostró sólido en el circuito de Marina Bay, logrando avanzar tres posiciones en la largada y posicionarse temporalmente en el Top 10.

Desde su salida en la duodécima posición, Colapinto protagonizó una largada magistral, escalando hasta el noveno lugar en la primera vuelta. Sin embargo, una parada en boxes tardía lo relegó fuera de la zona de puntos, un hecho que el piloto de Williams lamentó en sus declaraciones posteriores a la carrera.

asi fue la largada de Franco Colapinto que gano 2 lugares y se coloco noveno#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/wIlQxDiFqB — SHF77 (@SHF77382749) September 22, 2024

"Hice todo lo mejor que pude y creo que hice todo bien, pero me pararon muy tarde. Considera que hubiésemos llegado a los puntos si elegíamos bien estratégicamente el momento de parar", afirmó el oriundo de Pilar. Colapinto fue crítico con la estrategia de su equipo, señalando que la demora en la parada le costó valiosas posiciones que no pudo recuperar en la segunda mitad de la

El calor y la humedad de Singapur también fueron un desafío físico importante para el argentino, que destacó el desgaste sufrido, sobre todo en el tramo final. "Con las gomas medias me fue muy bien, pero con las duras empecé a cansarme mucho. Estaba más al límite yo que la máquina", comentó, subrayando lo extenuante que resulta correr en uno de los circuitos más duros del calendario.

"HICE LO MEJOR QUE PUDE, CREO QUE HICE TODO BIEN. ME PARARON MUY TARDE Y ME PASÓ PÉREZ..."



🗣️ Las primeras palabras de Franco Colapinto tras la carrera



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/lwkZGYEy3g — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

Pese a la frustración de no haber sumado puntos, Colapinto se mostró satisfecho por haber terminado la carrera, considerando que no hubo un coche de seguridad que pudiera haber alterado la dinámica de la prueba. "Me hubiera gustado llegar a los puntos, pero fue una carrera compleja, sin safety car, y estoy feliz por haberla terminado", agregó.

Uno de los momentos más destacados fue su defensa ante el mexicano Sergio Checo Pérez, quien elogió al joven argentino por su capacidad de mantenerse firme en la pista. "Es muy bueno, difícil de pasar Colapinto", exclamó Pérez durante la carrera. Sobre este episodio, Colapinto respondió con admiración: "Un capo Checo, lo veía desde chico en casa y ahora estar corriendo contra él es muy lindo. Es un gran piloto".

"ES MUY BUENO, DIFÍCIL DE PASAR COLAPINTO", el TREMENDO ELOGIO de Checo Pérez por el trabajo del argentino.



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/LYVe3HFYkD — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

Franco Colapinto sigue mostrando avances y un gran potencial en su primera temporada en la Fórmula 1, dejando en claro que el talento argentino tiene un futuro prometedor en la máxima categoría del automovilismo mundial.