Álvaro Martínez: "El Presidente está haciendo lo que dijo que iba a hacer"

El oficialismo continuará reuniéndose con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados, con el objetivo de avanzar sobre el Proyecto de Presupuesto 2025, que se comenzará a debatir en comisión el 1 de octubre y que La Libertad Avanza buscará sancionar a finales de noviembre.

Álvaro Martínez, diputado nacional por Mendoza (La Libertad Avanza), expresó en el programa Sin Verso de Ciudadano News: "Sin dudas es un gran desafío, un presidente que rompe con todos los esquemas, que toma las riendas y decide ir a presentar el presupuesto al Congreso.

Cosa que nunca había pasado en la historia, mostrarnos cuáles son las pautas, decirnos cuál será el norte que tendrá el presupuesto, un gran desafío para el gobierno. El Presidente está haciendo lo que dijo que iba a hacer", dijo.

Y agregó: "Un gobierno que ingresó hace poco el proyecto de presupuesto que empezará en las comisiones y esperemos poder tratarlo rápidamente para ya dejar pautas fijadas. De lo que es el presupuesto para el año que viene, pero la verdad, no solo que comparto las pautas generales del presupuesto, sino también que me genera de un optimismo de que poco a poco Argentina está volviendo a la senda de la normalidad".

Respondiendo a la queja de algunos diputados de que el gobierno todavía no les había enviado nada luego de que el presidente hablase en el Congreso y el presupuesto ya estaba en la página web de Diputados, consideró: "Es una manera de hacer política, una chicana política que ya está quedando vieja. Terminó el presidente y nosotros ya lo teníamos en nuestro poder. Ingresó luego de que el presidente terminó de hablar a eso de las 22 del domingo. Ingresó a Diputados y ya lo teníamos todos en nuestro poder.

Me encantaría que lo empiecen a leer, es largo. Siempre es una materia que es compleja porque tiene muchos temas, no es solamente el texto de la ley muerta, solamente los articulados, sino que tiene muchos anexos. Donde esos anexos se explican punto por punto, área por área cómo va a ir funcionando, así que, a los colegas, los invito a que lo lean".

"Hemos visto los palos en la rueda permanentemente frente a dos cuestiones. Primero, una oposición que conoce las debilidades numéricas que tenemos en el gobierno en materia legislativa. Y después, acostumbrados a discursos populistas o artículos de diarios con el que pretenden seguir gobernando con eso. O pretenden que el gobierno entre en esa dinámica. Y desde el gobierno hemos marcado una línea diferente, una forma distinta de hacer las cosas y nos vamos a mantener en ese sentido porque nuestros objetivos están claros. Los objetivos que dijo el presidente en campaña son claros, las actividades y actos de gobierno que está llevando, y la gente aún hoy sigue acompañando esa nueva visión o manera de hacer las cosas", introdujo respecto al debate que están apurando desde Unión por la Patria, UP.

"Con el tema presupuesto me parece será un debate largo. Como son los referidos a los presupuestos. Y espero que al ser el primer presupuesto que presenta Milei para 2025, la oposición esté a la altura de las circunstancias y entendiendo que el que gobierna es el presidente, el que marca las pautas y con base en eso lo ha enviado. Y la oposición debería ser responsable y espero que así sea", se ilusionó.

Criticó la reflexión de la oposición: "No comparto lo de gente que se queda afuera, sino el presupuesto lo que tiende es a ordenar. Estábamos acostumbrados a presupuestos desordenados, de buenas intenciones. Y el presidente ha establecido un presupuesto en tres partes, primero, el orden fiscal. Que no exista más el desorden fiscal, que no significa más que no se gaste más de lo que ingresa. Como lo hacemos en nuestras casas, entonces, el Estado ha estado acostumbrado mucho tiempo en gastar más de lo que tiene y eso en algún momento genera un descalabro que termina impactando obviamente siempre en los ciudadanos. Después del orden tenemos que ver bien o mejorar la recaudación fiscal y esto por primera vez en un presupuesto no significa la suba de impuestos, sino que con el orden poder recaudar más".

Haciendo foco en la aterida situación de los jubilados en Argentina, apuntó: "Tenemos la responsabilidad que las medidas que nosotros tomemos sean sostenidas en el tiempo, de nada me sirve decirle a los jubilados que les voy a aumentar una x cantidad de dinero si no la voy a poder sostener en el tiempo. Les estaría mintiendo, estaría faltando a la verdad, estaría jugando con ellos y sus expectativas. Cosa que no debemos hacerlo, no solo con los jubilados sino con nadie, pero si nosotros no garantizamos que eso sea sostenido en el tiempo, termina siendo mentira. Por ejemplo, si les digo que les aumentaré el 60% del haber jubilatorio, pero no tengo los recursos para pagarle ese porcentaje, voy a tener que salir o a pedir deuda o emitir dinero, lo cual generará inestabilidad e inflación. Es decir, si después la inflación es como nos tenía acostumbrados las gestiones anteriores arriba del 100%, ese 60% que les aumenté es totalmente mentiroso porque incluso están perdiendo un 40% más".

"Nosotros hablamos bastante cuando se trató la ley bases, en enero, que traía adentro de su composición una reestructuración de la cláusula jubilatoria para recomponer un poco lo que habían perdido los jubilados en todo el año anterior. En esa recomposición los jubilados estarían hoy mucho mejor.

La política, entendiéndola como mala, no como una herramienta que buscar solucionar los problemas de la gente, dilató seis meses el tratamiento de la ley bases. El gobierno tuvo que sacar un decreto para que los jubilados dejaran de perder dinero para que fuera ajustado a través de la inflación. Evidentemente, hay una deuda histórica con los jubilados y un montón de áreas más. El gobierno quiere, tiene las intenciones de solucionarlo, pero de verdad, para siempre y pagando costos de ser sinceros.

El presidente está haciendo lo que dijo que iba a hacer y la sinceridad tiene un valor porque es lo que nos llevará hacia adelante", manifestó