Sudáfrica espera a Los Pumas con el cuchillo entre los dientes

Los Pumas y Sudáfrica se preparan para lo que será un cruce clave en el Rugby Championship. Los wingers del conjunto local, Cheslin Kolbe y Kurt-Lee Arendse, palpitaron el partido contra el elenco nacional.

Kolbe opinó lo que representa el partido ante Los Pumas: "Es una final este fin de semana y ha habido una buena relación entre Argentina y Sudáfrica. Van a estar entusiasmados y hambrientos por esta oportunidad, pero también nosotros lo vamos a estar».

Remarcó su experiencia en este tipo de partidos: «Tuve la suerte de jugar muchas finales en los últimos años y eso definitivamente ayuda, porque tenemos gente con mucha experiencia. Jugadores que saben lo que se siente, pero no podés confiarte en eso, porque se trata de acá y ahora». Y remarcó que «este fin de semana será un desafío distinto, uno por el que estoy entusiasmado".

El cuerpo técnico de Los Springboks trabaja duro para este partido.

Luego, opinó sobre su regreso al equipo y adelantó lo que espera de Los Pumas. «Como jugador, obviamente querés jugar estos partidos. Depende de lo que quieran los entrenadores y lo que elijan y hay que apoyar a los que elijan para jugar el fin de semana», sostuvo.

También, destacó que «en los primeros 70 minutos del partido, la forma en la que los chicos jugaron, fue realmente buena. Tenemos que ser más clínicos e incluso más egoístas en algunas oportunidades, para cerrar los partidos. Por eso es que amo el rugby y los deportes. Tenemos la oportunidad al fin de semana siguiente de rectificar lo que pasó la semana anterior".

Los Springboks definirán el torneo ante Los Pumas

«Necesitamos concentrarnos en lo que podemos controlar y en las situaciones del partido. Concentrados en analizar a Argentina, porque lo hicieron realmente bien en esta temporada, ganándole a Australia, a Nueva Zelanda y ganándonos a nosotros. Va a ser un partido duro, el de este fin de semana», concluyó.

Por otra parte, Suntory Sungoliath habló sobre su rol en el campo de juego y señaló que «el entrenador siempre nos pregunta en que posición queremos jugar y nos quedamos mirándonos entre nosotros. No nos molesta jugar a la derecha o la izquierda, se siente lo mismo».

Mientras que Arendse subrayó: «Yo quiero estar en la cancha, no me importa de qué lado. Sólo te importa estar en la cancha representando a tu país». Y destacó que «siempre es especial jugar en casa, con nuestra hinchada. No estábamos bien, después de la derrota, pero cuando llegamos aquí nos concentramos en lo que tenemos que hacer el sábado».

Con info de ESPN