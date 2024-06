"El dólar paralelo no sube, sino que acompaña a la inflación"

Pensar en el dólar, en la República Argentina, no es tarea fácil. El año 2023 nos puso ante un panorama en el que convivían distintos valores para la divisa estadounidense, pero todo empezó a mutar a partir de la asunción de Javier Milei como presidente del país. En ese entonces, el dólar oficial costaba 350 pesos, por lo que la primera medida del ministerio de Economía fue llevarlo a 800. Así, el paralelo, que rondaba los mil pesos, se mantuvo firme hasta mayo.

Pero las cosas cambiaron en estas últimas jornadas. Las últimas actualizaciones indican que el dólar libre alcanzó un nuevo récord, y la brecha cambiaria llegó ahora al 50%, la más alta de los últimos 5 meses. Esto hizo que la producción del programa Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) se comunicara con Jorge Colina, economista y director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, quien analizó los nuevos números de la moneda. "El dólar de mercado sigue a la inflación. No sube, sino que la acompaña", expresó.

Jorge Colina, economista

"La brecha anterior era angosta, porque el dólar oficial había tenido una devaluación muy grande. Después, el dólar paralelo, que es un dólar de mercado, va siguiendo a la inflación. Si tomamos los 1.365 de ahora, y lo ajustamos por inflación, nos dará un dólar paralelo, muy similar al que había en enero o febrero, pero no al que teníamos en diciembre", detalló el economista. Y agrega que, a pesar de esos 1.365 pesos argentinos que cuesta un dólar blue, no se trata de un dólar alto, sino que representa una divisa paralela más baja que, incluso, la del año 2023. "No habría que preocuparse por esa suba", aconseja.

Dólar "blue"

El asunto a observar, según Colina, es el dólar oficial. "Ese sí que no se mueve con la inflación, sino que va por debajo. Por eso el paralelo se aleja y la brecha vuelve a ser del 50%. La suba de 350 a 800 estuvo bien, porque había que sacarle de inmediato esa represión que tenía el oficial. La pregunta ahora es: ¿tendría que subir a una tasa mayor o, como dice el presidente, mantener este nivel relativamente estable? Sucede que si se mantiene relativamente estable, se atrasará más todavía el oficial con respecto del paralelo: puede aumentar la brecha", observa el entrevistado.





Inflación y represión

Colina asegura que hay cierta represión en la inflación argentina actual, explicado por el tipo de cambio oficial que, aparentemente, es bajo. "Tenemos tarifas que todavía no recuperaron lo suficiente para poder eliminar los subsidios. Hay una inflación reprimida, pero no tanto como en el gobierno anterior. Sin embargo, queda el tema de qué hacer con el dólar y el tema de estas tarifas", reclamó el economista.

Jorge Colina

El panorama a corto plazo es extraño. "El presidente quiere demostrar que la inflación viene bajando: mayo fue de 4%, en junio es posible que sea de 5%, lo cual no sería grave. Y en julio debería también bajar. De todas formas, supongamos que en el mejor escenario llegamos a diciembre con una inflación del 2%: esto será tomado como un logro. Pero cuidado, porque la Argentina debería tener una inflación anual de un dígito. Eso significa que debería tener una inflación mensual del 0,7%, por lo que un 2% es, todavía, muy alto", expresa el entrevistado.