La estrategia del gobierno con el dólar, una apuesta de máxima

Como cada vez que ocurre, una suba del dólar enciende las alarmas de la percepción pública, con las especulaciones consiguientes de a cuánto podría llegar, cuál es el techo, las expectativas devaluatorias y la estrategia oficial.

Fernando Galante, asesor financiero, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), donde expresó: "Hoy hay una discusión en el mundo de los economistas muy fuerte sobre si hay atraso cambiario o no, y cómo se mide el atraso cambiario. Entonces, está difícil ponerse de acuerdo. Primero, debemos remontarnos un poco a la historia y acordarnos del primer programa que negocia el gobierno de Macri con el FMI, donde el fondo, dentro de las cosas que pide le pide al Gobierno -a todos los países, una recomendación de manual- es devaluar".

Fernando Galante

El Fondo "siempre soluciona todo devaluando, como una estrategia de bajar el costo de los bienes de la economía", precisó Galante, y añadió: "dentro de eso hay un factor fundamental, que es el costo laboral, salarios, y con eso generar competitividad y crecer. Cuando se lo pidió a Macri, uno de los funcionarios del gobierno era Caputo, quien se negó a eso porque explicaba que en Argentina el problema que tenés es que el dólar es unidad de cuenta, no es un precio suelto en la economía; entonces, sabés por dónde empieza una devaluación pero no sabés dónde termina, y con todo lo malo que eso puede generar en términos de una corrida cambiaria".

"En ese momento la pulseada la ganó el FMI, Caputo se fue del gobierno y todos conocemos cómo terminó esa historia, que terminó muy mal", remarcó.

"Caputo, el rol que juega en este gobierno, es no cometer los mismos errores que cometió el gobierno de Macri, y no quiere dejar correr el tipo de cambio porque hoy el gobierno tiene dos anclas solamente, una es la fiscal y la otra es la cambiaria, y si entrega una de esas banderas en este momento puede llegar a ser peligroso", precisó.

dolares-jpg.

Posición firme

Sobre las presiones al respecto, indicó: "uno entiende los intereses que hay atrás de los que piden que lo dejen correr, pero también hay que entender lo que piensa el Gobierno, por eso no va a escuchar esta recomendación del FMI de dejar correr el tipo de cambio, y la diferencia es que esta vez el gobierno está parado con una posición con la que se puede enfrentar al FMI, porque le viene sobrecumpliendo todas las metas", es decir, "ha acumulado más reservas de la que le pidieron, ha ajustado más el gasto de lo que pidieron, todo lo ha sobrecumplido entonces, se puede parar y decir no voy a dejar correr el tipo de cambio, no voy a desarmar el mix del 80/20 a los exportadores. De alguna forma este gobierno tiene esa capacidad de negociar un poquito más fuerte con el Fondo".

En base a estas apreciaciones, el economista destacó: "Ahí hay una especie de error de interpretación en el mercado, que está descontando que habrá una devaluación inminentemente, y un gobierno que hará todo lo posible para que no se dé esa devaluación del tipo de cambio oficial".

Un punto saliente de sus explicaciones tiene que ver con la claridad con que diferencia lo que significa una devaluación en cualquier economía versus lo que significa en nuestra historia y configuración económica:

"El dólar, al terminar siendo unidad de cuenta, tiene un traslado a precios muy brutal en Argentina. Lo sabe todo el mundo, no hay que ser un economista para entender que las devaluaciones se van a precios, y este gobierno eso lo tiene claro. Hoy su prioridad dentro de las luchas de sus problemas económicos es la inflación, con lo cual sería retroceder muchos casilleros en ese sentido".

¿Qué atraso?

"Ahí viene la discusión del atraso cambiario o no", continuó el especialista, "porque la realidad es, ¿el dólar está atrasado?, puedo decir sí bajo el modelo económico de los últimos años de la Argentina, de una ineficiencia muy grande; pero si vamos hacia una economía más eficiente, que es lo que quiere lograr el gobierno, va haber un nuevo tipo de cambio de equilibrio en la Argentina, porque si logra bajar algunos impuestos, logra reactivar algunas inversiones, ser más eficiente, sostener el superávit fiscal, el tipo de cambio de equilibrio de Argentina será otro distinto, no puede ser el mismo tipo de cambio que de un gobierno que tenía 5% del PBI de déficit".

Su posición, entonces, es claramente divergente a lo que sostienen muchos economistas, y al respecto fue muy enfático: "Tengo mis diferencias con aquellos economistas que te tiran un gráfico y dicen el tipo de cambio real de equilibrio en los últimos 50 años de la Argentina es este; en el medio miras el gráfico y ves que a veces está carísimo, hay veces que está baratísimo. Argentina es un disparate, es muy difícil encontrar el precio de equilibrio de algo.

Ahora, solamente intentar determinar cuál es el tipo de cambio de equilibrio de la Argentina tirando un promedio, me parece un insulto a la profesión del economista".

En el panorama que plantea, entonces, podría pensarse en que, si los resultados van en línea con lo propuesto, incluso podría ocurrir una apreciación del peso, una recuperación de valor. Al respecto aclaró:

"Hay dos discusiones, venimos de un ciclo muy largo y muy fuerte de apreciación del dólar a nivel mundial, y ese ciclo empieza a dar señales que podría estar llegando a su fin", lo que podría dar un escenario en que "puede que entremos en un ciclo en donde el dólar no es que se debilite contra el peso, sino que se empiece a debilitar contra las monedas de todo el mundo, porque ha habido un ciclo de apreciación muy fuerte, de un ingreso de capitales a Estado Unidos muy grotesco, y que puede que se empiece a revertir y que esos capitales vuelvan a ir a mercados emergentes, vuelvan a ir a commodities, a sectores que han estado muy deprimidos en este tiempo, con lo cual sería una excelente noticia para la Argentina".

¿Qué debería ocurrir entonces? Galante expresó que "si logra subirse a este tren, como no lo logro hacer en el anterior ciclo positivo que tuvieron los mercados emergentes, que fue durante el gobierno en la primera parte del kirchnerismo donde nos perdimos ese súper crecimiento que lo disfrutaron Chile, Brasil, México, todos los países de la región".

"En ese escenario, si a eso le sumas que Argentina haga bien las cosas y tenga superávit fiscal, claramente podes entrar en un ciclo en donde la moneda se aprecie, porque también deberías entrar en un ciclo donde empiecen a entrar inversiones y capitales a la Argentina. Eso es a lo que apunta el gobierno".

La siguiente consulta fue si los actores económicos de Argentina, acostumbrados a jugar con el eufemismo de especialistas en mercados regulados están listos para ese cambio, y la respuesta fue terminante: "No, y eso es parte de lo difícil que va a ser para el país esto".

" Claramente cambiar la matriz productiva de un país, después de tantísimos años de costumbre de esto, donde los que venden en el mercado local están acostumbrados a no cumplir y a tener barreras artificiales, claramente va a ser un shock, va a llevar tiempo, algunos van a caer en ese ciclo pero claramente todos deberíamos estar de acuerdo en que la economía Argentina necesita un cambio".

"Una economía que viene de tantos años de estancamiento, de tantos años de no generar empleo y de tantos años que lo único que fabricamos es pobreza claramente necesita un cambio rotundo. Creo que los empresarios van a tener que empezar a buscar competitividad en un lugar que no es el tipo de cambio; va a estar la competitividad, en invertir tecnología, en ser más eficientes, traer mejores recursos, formarlos mejor; todo lo que se hace en el resto del mundo con lo que se busca el desarrollo, y no simplemente un shock de crecimiento que dure un tiempo y nada más", completó.