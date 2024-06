Redrado lapidario: "todavía no hemos tocado piso"

Luego de la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, que le dio oxígeno al Gobierno al punto de que el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili salieron a anunciar la segunda etapa del programa económico, no todos fueron elogios.

Uno de los que salieron con fuerte tono crítico fue el ex titular del Banco Central de la República Argentina, Martín Redrado, quien al analizar los recientes anuncios del equipo económico, hizo hincapié en la necesidad urgente de avanzar en la salida del cepo, y en el mismo tenor dejó unas proyecciones poco alentadoras para lo que es el corto plazo.

Redrado dejó sus críticas en declaraciones radiales, donde cuestionó al Poder Ejecutivo por no levantar el cepo cambiario y además vaticinó que si no se realiza "no van a venir inversiones" a la Argentina.

Martín Redrado

A la hora de dar detalles remarcó que "Faltan reservas", para explicar: "lo que yo planteó es salir del cepo con una dinámica de levantar una a una las restricciones puestas en los últimos 3 o 4 años por el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV), con una secuencia para ir levantando esas restricciones, Si no se levanta el cepo, no van a venir inversiones", advirtió el economista.

Siguiendo sobre el cepo, que ha generado en los últimos tiempos posturas enfrentadas entre los economistas, que discuten si es posible o no levantar el cepo, como señalan respectivamente Ricardo López Murphy y Carlos Melconian, Redrado se posiciónó en una etapa intermedia, al pedir que Caputo y Bausili "definan un sendero para que cada día haya menos restricciones".

"Hay una realidad fáctica: no hay dólares para levantarlo inmediatamente. Los extremos no son buenos. Pero sí se puede plantear un sendero para que comerciantes y empresarios sepan hacia dónde vamos", agregó.

"Estamos en un círculo vicioso y propongo pasar a uno virtuoso de estabilización, crecimiento económico y salida realista del cepo. Argentina para creecer necesita que crezcan el consumo y la inversión. Y los dólares genuinos vienen de las inversiones y las exportaciones", completó el economista.