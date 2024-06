"Lamentablemente parece que hay legisladores que priorizan intereses distintos a los de sus votantes"

Días atrás, y tras la aprobación en el Congreso de la 'Ley Baes' y el 'paquete fiscal', el presidente Javier Milei consideró que "ya pasó la etapa del déficit cero" y que ahora va por la emisión cero. Al parecer, según este propósito, se viene el cambio de régimen monetario que prometió en campaña.

Al respecto, entrevistado en el programa Círculo Político, el economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, destacó: "Lo que se está pensando en el Gobierno, como una de las alternativas que planteó el Presidente de la dolarización, es que en algún momento le pedirá al Banco Central que no emita más pesos. A partir de ahí, como una gran parte de los argentinos piensa en función de que nos estaban sacando muchísimo de nuestro poder adquisitivo, de nuestros pesos para financiar al Gobierno con el impuesto inflacionario, y emitir para financiar el gasto público, los argentinos -que no somos tontos- lo que hacemos es demandar menos pesos".

Economista Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.

"Entonces, hemos dejado de demandar nuestra moneda a tal punto que hoy la cantidad de pesos en términos de lo que es la producción de la Argentina, la verdad es que es muy chiquitita comparada con cualquier país, incluso de la región, excepto Venezuela, que tuvo crecientemente una hiperinflación, pero tenemos muy poca moneda para hacer transacciones", agregó.

"Esto, en la medida en que la Argentina se normalice, lo que debería suceder es que los argentinos tendamos a tener más moneda para estar más tranquilos. Para eso tenemos que tener una moneda estable y vamos a poder tener, como el resto de los países vecinos, más piso con respecto a lo que se produce en Argentina. Y en ese tren, lo que dice mes a mes el Gobierno es: 'bueno, en vez de que yo les dé los pesos para que puedan usarlos como moneda, que usen los dólares que tienen guardados'. Entonces, poco a poco van a salir esos dólares, vamos a dolarizarnos de esa manera, usando dólares para comprar cosas, (aunque) también pesos. Y como realmente lo que hay que recuperar en términos de cantidad de moneda que vamos a necesitar en un país normal es muy grande, pronto la cantidad de pesos que va a estar circulando va a ser una fracción muy chiquitita del total de moneda, que serán dólares, supongo yo, que va a estar circulando y de hecho se dolarizará naturalmente y sin ser forzado la Argentina", opinó Abram.

—¿Esto podría significar también que haya una apreciación del peso y la economía pierda competitividad?

—Sí, lamentablemente, y no es la opción que yo recomendaría para ir a la dolarización, (porque) creo que se puede ir a la dolarización no forzada con un Banco Central que pueda preservar el valor de la moneda, dándole la opción a la gente de usar dólares y, en la medida que quiera cambiar sus pesos por dólares, ese Banco Central -que debería tener un cierto nivel de solvencia- vaya dándole los dólares a cambio de los pesos y que la gente se saque de encima los pesos en el tiempo que quiera. (Así) no los obligaría, porque hay un tema con esto, porque en la mayoría de los países en los cuales se dolarizó se fijaron tiempos para cambiar la moneda local por la extranjera. En algunos fueron seis meses, en otros un par de años, (pero) acá el objetivo del Gobierno sería que no haya obligación de cambiarlo, que si vos querés seguir usando pesos los usés, si querés usar dólares usés dólares y si querés usar libras esterlinas o francos suizos también lo puedas hacer mientras del otro lado haya alguien que quiera hacerlo, porque tienen que haber dos para hacer una transacción.

-¿Al presidente Javier Milei le debe preocupar que el Banco Central tenga un rojo preocupante o le muestra una buena señal?

—Le preocupa. Excepto en el gobierno de Carlos Menem, cuando asume y recibe el Banco Central en medio de una hiperinflación, nunca un Gobierno de esta democracia recibió un Banco Central tan quebrado como el que recibió esa gestión. No solamente tenía una deuda en pesos fenomenal y carísima en ese momento, sino que además no tenía un solo dólar propio, estaba usando más de 11 mil millones de dólares ajenos... ¡Más quebrado que eso...!

Banco Central argentino.

"La verdad es que tanto le preocupa a este Gobierno, que lo que han buscado como prioridad es recuperar lo más rápidamente posible la solvencia del Banco Central. Por eso, de hecho se ha sostenido el cepo y no se fue en una primera instancia a una unificación cambiaria, porque con este esquema lo que han podido hacer es comprar muchísimos más dólares de los que hubieran podido si hubieran ido a una unificación cambiaria. Eso ha permitido que el Banco Central hoy ya no use reservas ajenas. Tiene muy pocas, pero por lo menos ya no usa prestadas, y también es un avance que haya bajado muchísimo el nivel de deuda remunerada", aseguró Abram.

Y consideró que "es cierto que todavía le queda por tratar niveles de quiebra e insolvencia por resolver. No es todavía un Banco Central con una solvencia mínima como la que vemos alrededor de nuestro país, que le dan a su población un dígito de inflación anual. Se debe partir de ahí para poder hacer una dolarización, o algún esquema de dolarización lo más rápidamente posible. Para eso se necesita tener un Banco Central con un mínimo de solvencia".

"Creo que el costo de no haber hecho esto más lento y con una unificación cambiaria es el costo de haber acentuado la recesión que se heredó del anterior Gobierno. Pero quieren ir sobre seguro, no quieren dar pasos que los puedan hacer trastabillar porque saben que del otro lado hay un montón de gente, políticos y corporaciones que están peleando por mantener sus privilegios y subsidios para seguir ganado a costa de los argentinos y no va a dar este paso si no saben que es firme", indicó al respecto Abram.

—¿Hay alternativa de que Federico Sturzenegger empiece a jugar dentro del círculo de la economía? ¿Se llevará bien con el ministro de Economía Luis Caputo?

—No creo que haya problemas con Caputo. Los argentinos tenemos una tendencia fuerte a teorías conspirativas, vemos peleas en todos lados, y a veces tenemos razón y en otras no. En este caso en particular no es así, porque si uno mira la gestión que lleva adelante Caputo, la realidad es que manejar la situación financiera que heredó le ha llevado el 200% de tiempo. Y todavía no hemos resuelto todos los problemas que tiene el Estado argentino. Entonces, imagínate si va a tener tiempo para analizar y llevar adelante todo un proceso de desregulación que implica cambiar miles de leyes y normas, más de 67.000 regulaciones hasta que asumió este Gobierno, y es imposible conocerlas a todas.

En ese sentido, el economista consideró que "no es que va haber una competencia en materia de qué hace cada uno de ellos, en el caso que entre -y va a entrar- Sturzenegger. No para la gestión de La Libertad avanza sino para el PRO cuando era candidata Patricia Bullrich, se estuvo trabajando en un equipo para fijar todas estas normas que hay que cambiar en el país para liberar las fuerzas de la creatividad, el trabajo y el emprendedurismo, para que la economía crezca y nos brinde oportunidades de progreso. Eso lo estaba haciendo (Sturzennegger) para una eventual presidencia de Bullrich y ahora lo quiere ejecutar desde el Gobierno. (Por eso) creo que no va a haber problema de competencia, luchas por el poder, y estimo que Caputo debería estar más que agradecido que le saquen un problema de encima".

Federico Sturzenegger podría formar parte del Gobierno en un área aún no definida.

Después, Abram consideró que "tenemos un defecto cultural de pensar que cuando uno vota a un presidente está votando a alguien omnipotente que puede resolver todos los problemas y eso no es verdad. Uno vota un presidente que va a ser parte del Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta. Pero ejecuta en función del mandato de las leyes y la Constitución; las leyes las genera el Congreso, los rumbos económicos y políticos se fijan por leyes, y para cambiarlo, que es lo que pidió la mayoría de los argentinos en las elecciones pasadas, hay que cambiarlas en el Congreso".

"¿Por qué piensan que ha sido tan difícil cambiar de rumbo durante tanto tiempo? Incluso el gobierno de Cambiemos prometió cambiar de rumbo y no lo logró hacer porque implica pagar costos políticos. ¿Por qué creen que fue tan difícil en el Congreso ahora sacar tan poco de lo que se proponía para llevar la Argentina a la normalidad? Es el primer gobierno democrático al que no le aprobaron en seis meses de gestión una ley. Y es porque justamente acá durante décadas se les ha dado a un montón de corporaciones empresariales, políticas, gremiales, intelectuales y profesionales un montón de subsidios, protecciones, regulaciones que les permiten ganar plata a costa de todos los argentinos. Y obviamente eso es lo que tiene que cambiar", aseguró.

"Estos cambios están siendo difíciles porque estamos afectando a corporaciones que viven de nosotros y que no quieren dejar de vivir y presionan al Congreso. Y lamentablemente parece que hay legisladores que priorizan esos intereses al interés de sus votantes".