Luego de la aprobación de la Ley Bases los libertarios están cautelosos

Finalmente, tras seis meses, el Gobierno nacional logró la aprobación de su primera norma en el Congreso Nacional, que en el camino sufrió recortes y modificaciones de diferente tipo, aunque igual la aprobación fue celebrada por el oficialismo, y significa el puntapié inicial para la puesta en marcha de sus políticas más ambiciosas.

Carlos Raúl Zapata, diputado de la Nación por La Libertad Avanza fue quien conversó con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), y afirmó:

"En estos casos, que representan pasos iniciales, hay que tomarlos con responsabilidad y dentro de la sana cordura; es un paso importante obtener la primera ley, dentro de lo que requirió el Poder Ejecutivo para que tenga puntos de apoyo para empezar a construir todo el andamiaje de medidas para, primero, ordenar el Estado, hacerlo eficiente, que tenga una dimensión razonable y a partir de ahí, a través de demostraciones o señales claras hacia la inversión y el sector privado, obtener la aprobación y el seguimiento del sector privado, que se traduce en inversiones".

Carlos Raúl Zapata

El legislador sostuvo que con esta secuencia "se empieza a gestar el crecimiento; no espero resultados inmediatos, salvo en lo que hace al reordenamiento y racionalización de la administración pública, pero la readecuación al funcionamiento de la administración lleva su tiempo, y hay que trabajar fundamentalmente en cuestiones que nos lleven a mantener el equilibrio fiscal y sostener la inflación descendente, con una posibilidad de crecimiento en la economía, porque si no estaremos en lo mismo y tomaremos una línea muy plana que no represente nada con pendiente positiva para crecer".

Entre otros problemas que enfrenta la gestión concreta, es la falta de dirigentes propios en cargos de responsabilidad media, que son en la mayoría de los casos herencia de la gestión anterior. Sobre el particular, indicó: "la administración se ha ido conformando, en su masa de personal, como una especie de construcción por capas geológicas. Cada gobierno iba dejando una capa geológica e iba creciendo, y buena parte de ellos son sectores militantes".

En ese sentido, agregó que "La Cámpora avanzó mucho tomando protagonismo en la conducción de muchos organismos y reparticiones, y es necesario acelerar los nombramientos; no digo enrolar gente de la Libertad Avanza pero si gente que capaz que pueda conducir y administrar cada una de las reparticiones, también tener en cuenta que muchas reparticiones se irán fusionando y reorganizando, eso irá un poco quitando esa gente 'acobachada' a los cuales se refería".

Oriundo de Salta, el diputado se refirió a lo que significaría para su provincia la llegada de inversiones, como por ejemplo en el litio, que se abren con el RIGI. "Nosotros tenemos graves problemas, vienen inversiones que demandan personal preparado, con educación y destreza para desarrollar ese tipo de actividades. Cuando se abandonó la escuela técnica, hemos perdido una gran cantidad de formación, por ejemplo, de torneros, mecánicos especiales, que son requeridos en esta instalación o radicación de inversiones, y muchas veces la oferta laboral o lo disponible en el lugar no está debidamente calificado", y recalcó que "es una cuestión que demanda por lo menos 5 años en empezar a enderezarse".

"El kirchnerismo hace imposible todo. Estos seis meses han sido innecesariamente difíciles" (Alejandro Bongiovanni)

También destacó el "movimiento que trae la radicación de estas explotaciones, que se mueven a gran escala, y genera un movimiento virtuoso dentro de la zona de explotación, y es importante que a medida que se desarrollen estas actividades y van creciendo, tener gente en la conducción -particularmente en las provincias- con la capacidad necesaria de ir creando condiciones para que aparezcan nuevas actividades que vayan a suceder cuando se agote el yacimiento", y generar actividades sustitutivas y complementarias.

Ello determina, según Zapata, que "Necesitemos gente con capacidad para llevar adelante un planeamiento estratégico, para que esto no se agote. Nosotros teníamos una mina azufrera muy importante, Mina La Casualidad, y se dejó de explotar, mucha gente quedó sin empleo y da pena cuando uno ve las instalaciones abandonadas y a la intemperie, y no se pudo desarrollar nada para sustituir y mantener la radicación de la gente en la zona".

Finalmente, explicó: "Esta ley no va a solucionar nada por sí misma, lo que solucionará son las acciones que se tomen utilizando las facultades, y poner en práctica el nuevo marco normativo para ordenar el Estado y generar posibilidades o atractivos para que se radiquen inversiones", y marcó la necesidad de "atenerse a su cumplimiento y tratar de evitar esa conducta trasgresora a la que se inclina todo político, de decir si me salgo cinco grados del rumbo va andar bien. Y no, hay que dar muestra clara de respeto a la institución, cumplir con el camino y los puntos que establece la ley.

"El presidente Milei en campaña dijo que los frutos definitivos al objetivo los íbamos a ver en 30 años pero el cambio de rumbo y los frutos inmediatos se iban a empezar a ver dentro de los 18 y 24 meses. Estamos empeñados y con toda la voluntad de poner nuestro esfuerzo a nuestro alcance para que esto sea realidad".