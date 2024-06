Diputado de UxP sobre la Ley Bases: "No encontré un párrafo favorable a la ciudadanía"

El oficialismo consiguió en la madrugada de este viernes que la Cámara de Diputados aprobara las primeras dos leyes desde que asumió el presidente Javier Milei: la Ley Bases, y el paquete fiscal, que le sirve para consolidar la meta de equilibrio en las cuentas públicas.

En ese sentido, Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por Chaco de Unión por la Patria, se refirió en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, al logro alcanzado por el Gobierno y su votación en contra como oposición.

"Siento que cumplí con mis votantes y toda democracia requiere de un oficialismo, pero también de una oposición fuerte, dispuesta a navegar en aguas profundas, a asumir riesgo y una oposición que se presente siempre como una alternativa a los oficialismos", destacó.

—¿No considera que ningún punto tanto de la Ley Bases como del paquete fiscal pueda tener, aunque sea un poquito de algo favorable para la ciudadanía?

—No es que no encontré un artículo, no encontré un párrafo favorable a la ciudadanía, me llamó mucho la atención que una diputada de Unión por la Patria que comenzó su discurso diciendo que esta ley traía grandes ventajas para los ciudadanos de a pie, para el ciudadano común y cuando tuvo que definir cuáles eran esas ventajas dijo la robotización del estado hará que nadie tenga que llevar su DNI para hacer un trámite en el estado porque el sistema informático va a saber de quién se trata.

"Después lo que vemos es aumento del Impuesto a las Ganancias para que cobre la cuarta categoría, que ya se había eliminado y una reducción de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales que pasa del máximo de 2,5% a 0,25% entonces, a los ricos se les bajan los impuestos y a los trabajadores que pasan por poco la línea de pobreza, se les empieza a cobrar el Impuesto a las Ganancias", añadió.

Juan Manuel Pedrini, diputado de UxP.

—Permanentemente, uno escucha hablar de federalismo, ¿usted que viene de Chaco, de cuánto federalismo podemos hablar en los últimos 20 años en Argentina?

—En las provincias del norte en general, en los últimos 20 años tuvieron un desarrollo en infraestructura histórico, que no lo habíamos tenido con anterioridad, hubo una reivindicación muy importante de esas provincias. El Chaco tenía en 2007, cuando asume nuestro Gobierno provincial, que lo perdimos en la última elección, 800 kilómetros de ruta pavimentada, ahora hay 2.300 kilómetros de pavimento, había dos acueductos, ahora hay 16 acueductos. En eso te aseguro que cambió el paisaje urbano de los pueblos con una cantidad importante de hospitales, cloacas, saneamiento urbano y pavimento, iluminación, etc. El empleo privado tuvo un desarrollo histórico, llegó a 100 mil empleos formales, ahora estamos en 80, perdimos casi el 20%. Los empleados públicos en Chaco son aproximadamente 40, 45 mil y empleo privado formal era 100 mil, ahora estamos en ochenta y pico, porque de la construcción se perdieron 15 mil puestos de trabajo.

—Con la Ley Bases y el paquete fiscal se habilita la firma del Pacto de Mayo para el 9 de Julio, donde el presidente convoca gobernadores, legisladores, líderes de los principales partidos políticos, ¿no sería importante que como una oposición propositiva si formen parte de este pacto?

—Lógicamente que sí que es importante que se forme parte del Pacto de Mayo, pero nadie nos consultó, entonces esto aparece como un contrato de adhesión, no una libre elección y voluntad de las partes, si no es como cuando vas y te adherís a un auto plan, donde estas son las condiciones, te gusta lo firmas, si no hacé otra cosa.