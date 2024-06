Gobernadores del Centro y un fuerte reclamo por fondos: "Hasta acá llegamos"

Mientras la Cámara de Diputados de la Nación trataba de la Ley Bases, los gobernadores Maximiliano Pullaro (UCR), Martín Llaryora (peronismo cordobés) y Rogelio Frigerio (PRO), que representan a las provincias de la Región Centro, hicieron un fuerte reclamo al Gobierno nacional por el enorme déficit que acumulan las cajas previsionales locales debido a la paralización de las transferencias desde la Anses.

"Tenemos que hacernos muy fuertes y reclamar lo que nos corresponde y que se respete el federalismo en Argentina. Hasta acá, aguantamos. Estamos todos haciendo un esfuerzo muy importante para que Argentina salga del déficit fiscal", señaló el santafesino Pullaro.

Paralización en el envío de fondos

Los gobernadores indicaron en que, desde la asunción de Javier Milei, se paralizó el 97% de las transferencias secundarias que impactaron en educación, en desarrollo social, en transporte, en obra pública y a ello se le agregó el déficit para el pago a los jubilados estatales que deben afrontar los mandatarios con los presupuestos provinciales.

En consecuencia, los gobernadores se dieron cita en la ciudad de Santa Fe para reclamar fuertemente la recomposición de las cajas: "El Gobierno nacional no nos cumple con el envío de fondos automáticos, no nos paga la mensual, no pasó nunca que envíen cero pesos cuando los impuestos se pagan, llegan los fondos a Anses, pero después no lo reparten", se quejó el cordobés Llaryora.

Es que, según explicaron los distintos titulares de las cajas provinciales, Santa Fe arrastra un déficit de 800 mil millones de pesos por deudas del Anses de años, pero que se aceleró a partir de diciembre con el inicio del Gobierno libertario. A Córdoba, el Estado nacional le debe $162 mil millones, que asciende a los 431 mil millones con la actualización por ajustes de jubilaciones, mientras que el gobierno de Frigerio acusó una deuda de 152 mil millones.

"Tenemos que soportar las malditas retenciones y ahora no nos cumplen con el envío de fondos"



Martín Llaryora aseguró que el Gobierno nacional "está mandando $0" a Córdoba y agregó: "No estamos pidiendo ni más ni menos que nos paguen, al igual que le pagan a un jubilado". pic.twitter.com/0Vnba7yVso — Corta 🏆 (@somoscorta) June 27, 2024

Esto provoca que se estén generando graves desfasajes en las cuentas públicas provinciales en medio de un ajuste feroz para lograr el déficit cero que obliga a los gobernadores a afrontar cuestiones que le corresponderían a Nación.

De hecho, el entrerriano Frigerio, quien fue el más moderado en sus declaraciones, reiteró en varias oportunidades la coincidencia en los objetivos fiscales del Gobierno y la actitud colaborativa que tuvieron los legisladores de su provincia para que Milei cuente con la Ley Bases porque consideró fundamental que Nación tenga las herramientas para gobernar.

Así todo, según los mandatarios de la Región Centro, los fondos nunca llegaron y la deuda previsional se fue acumulando y es dinero que todos los meses las provincias les deben transferir a sus jubilados: "¿Qué pasaría si no cumplimos con el pago a nuestros pasivos?", se preguntó Llaryora.

Es que, en Argentina, durante el menemismo, cuando se abrió la posibilidad de que las provincias transfieran sus cajas previsionales a la Nación, trece no lo hicieron. En 1999, a través del Compromiso Federal, se acordó que Anses transfería a las provincias automáticamente el básico jubilatorio, pero con el correr de los años, se fue distorsionando.

"Hasta acá aguantamos"



El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó al Gobierno por la quita de fondos de ANSES y sostuvo: "Nos corresponde reclamar que se respete la ley y el federalismo". pic.twitter.com/IxpP8PceuF — Corta 🏆 (@somoscorta) June 27, 2024

En Santa Fe, el problema se arrastra desde el gobierno de Néstor Kirchner que derivó en una puja judicial en la Corte Suprema con un fallo a favor de la Provincia en noviembre del 2015. A pesar de la sentencia, Nación siguió incumpliendo los años siguientes y ahora se calculan que se acumularon unos 800 mil millones. La última deuda consolidada se computó en el 2019, señaló Jorge Boasso, titular de la caja provincial.

Para revertir la situación, cada provincia de la Región Centro inició un proceso de reformas diferentes. Mientras Córdoba viene desde hace algunos años modificando el sistema jubilatorio estatal, Pullaro logró que la Legislatura conforme una comisión que inició negociaciones con los gremios.

La declaración conjunta

El documento conjunto que firmaron los tres gobernadores, se establece:

Primero: que es necesario, oportuno y conveniente abordar en forma conjunta y consensuada con el Estado nacional la problemática del financiamiento de los déficits de los sistemas previsionales de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, de modo que se garantice la sostenibilidad de los referidos sistemas, los derechos de las personas jubiladas y pensionadas un trato igualitario y equitativo con el resto de las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales al ámbito federal.

Segundo: que en atención a la necesidad, oportunidad y conveniencia de co-construir entre los actores institucionales involucrados alternativas de soluciones a la cuestión planteada de modo urgente a fin de evitar perjuicios mayores, se expresa la voluntad de constituir instancias de diálogo para conseguir los objetivos planteados en el marco de los postulados de un federalismo de concertación.

Tercero: que hasta tanto se logre acordar soluciones adecuadas, viables y justas para las cuestiones descriptas, cada una de las provincias iniciará y/o continuará con los reclamos y acciones pertinentes en defensa de sus derechos propios y de los de sus respectivos ciudadanos y ciudadanas.

Con información de LPO