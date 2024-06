"No pensé que The Beatles fueran a terminar"

El director de la película de The Beatles 'Let it Be', Michael Lindsay-Hogg, dijo ser el quien tuvo la idea de que la banda hiciera el famoso concierto en el techo de las oficinas de Apple que quedara para la posteridad como la última vez que Los Beatles tocaron públicamente en vivo .

En una nota reciente a una radio de Radio Futuro Rock de Chile el director del filme también destacó el trabajo de Peter Jackson en el documental Get Back, armado sobre la base de las filmaciones hechas en 1969 por el propio Michael.

"Cuando se estrenó en 1970, fue muy mal entendido como película porque estaba completamente ligada a la ruptura de The Beatles, y todo el mundo pensó que era la película de la separación (...) la película se terminó cinco meses antes de que The Beatles se separaran, pero nadie lo sabía y por eso tuvo muy mala acogida. A diferencia de ahora, con tantas revistas y sitios web que dicen: «Esto es genial» nos estamos divirtiendo mucho. Es una película maravillosa", aseveró el director.

De acuerdo al relato del director Peter Jackson en el documental 'Get Back', estrenado en 2021 por Disney Plus, quien se basó en todo el documento audiovisual filmado por Lindsay-Hogg quedó claro que el grupo aplazó la idea de un concierto en diversos sitios como de un anfiteatro en Libia, un gran crucero transportando a miles de personas a otro continente o sencillamente ir a un parque al aire libre en el centro de Londres.

El director suma un dato nuevo y que modifica el relato histórico respecto del cierre: "No querían ir a Libia, no querían ir al Cavern (se consideró en un momento) o ir a un estadio. Entonces en el almuerzo les dije: porqué no vamos al techo y lo hacemos, y Paul me dice: hacer qué en el techo... el concierto, le dije", sostuvo el hombre que también filmó los primeros clips musicales de la banda en 1966 como 'Rain' o 'Paperback Writer'.

El señor de los registros

En 1968 el mismo Lindsay-Hogg registró la primera filmación del grupo actuando ante un pequeño grupo de público. Para un especial de la televisión y donde cantan 'Hey Jude' y 'Revolution'.

Luego de ello, Mc Cartney y Lennon lo convocaron en 1969 para filmar lo que sería Let it Be.

"No pensé que The Beatles fueran a terminar. Pensé que ellos podrían hacer cada uno un proyecto por separado, incluso cuando estábamos en el techo, se ven tan emocionados de volver a tocar juntos y se ve un momento tan especial. No pensé que la banda se iba a separar", dice en respuesta a que la película está asociada a la disolución del grupo.

Imagen de una las sesiones de Let it Be

Sobre la famosa discusión entre Paul y George que aparece en la película y el documental dijo: "es tan común como la que pueden tener dos actores al preparar sus líneas antes de filmar", puntualizando que nadie del grupo se metió en el montaje o de si usar o no una escena.

Luego del estreno de 'Let it Be' en 1970, la película desapareció de las salas para volver en los ochenta en formato VHS. Lo que propició la piratería del filme propagándose con una imagen y sonido de muy mala calidad.

Hoy Michael Lindsay-Hogg tiene palabras de agradecimiento para con el hombre de 'El señor de los anillos', quien le dio el reconocimiento que la obra y la persona merecían. "Gracias al hermoso trabajo de Peter Jackson tuve mi revancha, después de 50 años", finaliza.