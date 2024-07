Furia se comparó con Diego Maradona en un tenso cruce con Leuco

Juliana Furia Scaglione (33), exparticipante de Gran Hermano, visitó el programa de La Peña de Morfi, de Telefe, y tuvo una declaración polémica en un tenso cruce con Diego Leuco (34). La jugadora más picante del reality se comparó con la figura de Diego Armando Maradona y desató las críticas en las redes sociales.

La comparación salió luego de que Diego Leuco deslizó en medio de la entrevista en La Peña de Morfi que Furia se convirtió en "una figura de las más queridas e insultadas por los argentinos" una vez que salió de la casa más famosa del país.

Sin perder tajada a esta introducción, la exparticpante de GH le dijo "no lo veo así, estás recontra equivocado. Te comiste el pescado podrido y amarillismo". "Te pido mil disculpas. Porque sé que sos súper inteligente, pero te comiste el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertos programas",tiró.

Sobre esto, Leuco aprovechó la oportunidad de repreguntar y sostuvo: "¿Vos decís que no hay gente que no te banca?". A lo que Fura manifestó: "¡No, chabón! La gente me ama, cuando salgo a la calle me abraza, incluso, los anti Furia se sacan fotos. O sea, es una locura. No es por ese lado".

"Toda la gente que hizo que me odiaran, es muy fácil. Me dicen Maradona, él tenía su lado hermoso y tuvo sus odiadores, eso lo hizo conocido en todo el mundo. Sian hablando mal porque me sirve y también hay que pensar que todo es negocio", cerró.