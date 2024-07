La insólita decisión de Natalie Weber contra los carpinchos: ¡fuerte repudio!

Luego de la denuncia de Alejandro Fantino (52) en la que aseguró que hay terrenos electrificados para ahuyentar a los carpinchos en el exclusivo barrio Nordelta, la modelo Natalie Weber (38) contó el motivo de la situación. Sin embargo, las redes sociales comenzaron a repudiar sus comentarios y la decisión que tomaron algunos vecinos del lujoso barrio privado de Buenos Aires.

La pareja del exfutbolista Mauro Zárate (37) , contó en AméricaTV que padece la invasión de estos roedores y manifestó que electrificó su propiedad, que va del lago al exterior de su casa. "Hay más de 200 carpinchos, no atacan, no molestan, pero va a llegar un momento que la situación va a ser un poco insostenible porque se reproducen y cada vez hay más", explicó.

También, agregó: "A veces te salen de los arbustos del boulevard y vos no los ves, los podés atropellar porque están libres. En mi casa tuve que cercar todo porque da al lago y entran desde ahí".

Al mismo tiempo, Weber señaló que no tiene nada en contra de la especie animal. "Hay lugares donde ellos pueden tomar agua, o sea, una casa es una propiedad privada y ellos tienen lugares donde tienen acceso al lago para que puedan tomar agua. Yo no tenía problema en que me tomen agua de la pileta".

"Me arruinan todo el pasto, los canteros. El carpincho no tiene la culpa, pero ahora tenemos que convivir los dos y hay que ver de qué manera nosotros sin molestarnos a ellos ni ellos a nosotros", sumó.

Sin embargo, la última declaración no cayó nada bien y los usuarios se manifestaron al respecto.

Los comentarios de los usuarios de Instagram en el perfil de Econews.

"Pobre mina... intentando explicarle al carpincho lo que es la propiedad privada... así está el mundo, amigos...", repudió un usuario de Instagram.

El descargo tras el repudio que recibió

Tras la polémica, la modelo usó su cuenta de Instagram para realizar su descargo y para que se deje de polemizar con el tema. "Claramente, muchas personas no entendieron mis historias anteriores, así que ahí va de nuevo", escribió en ssus historias.