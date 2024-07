Milei anunció un plan de evaluación nacional para docentes y alumnos

En su vista a San Juan, que tuvo un imprevisto y que la seguridad del evento pudo responder, el presidente Javier Milei presentó el Plan Nacional de Alfabetización en la Casa Sarmiento, brindó detalles y chicaneó a la "izquierda".

Al respecto del Plan de Alfabetización, Milei manifestó que habrá nuevos cambios en la Evaluación Nacional Aprender para mejorar la calidad educativa en el país. "Vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el Gobierno nacional; vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización", comenzó en su discurso.

"Vamos a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas en lecturas y escrituras, antes de que sea demasiado tarde. Hoy, las evaluaciones Aprender se realizan, a partir de sexto grado, lo cual nos hace llegar tarde al problema. Nosotros vamos a realizar pruebas a pretender, a partir del tercer grado", apuntó el Presidente sobre los cambios que se vienen.

Sobre esta línea, Milei aseguró que "no seremos complacientes con el analfabetismo. Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. Tenemos que recuperar el valor de la exigencia y la búsqueda de la excelencia".

"La exigencia es buena, no es mala; la evaluación es buena, no es mala. Que quede claro: evaluar no es estigmatizar, como dicen algunos. Evaluar es la mejor herramienta que tenemos para comprender si los estudiantes están desarrollando sus aptitudes y cumpliendo con los estándares de enseñanzas propios de su edad", argumentó.

En su discurso, el jefe de Estado señaló ser "heredero de los principios de mayo y de la Generación del 80". Este último término es utilizado para referirse a un grupo de escritores e intelectuales de Argentina, que se destacaron entre el siglo XIX y principios del XX.

"A un siglo de aquella gesta, no solo hemos dilapidado la riqueza económica que nos legó aquella generación, sino que también hemos retrocedido décadas, en materia educativa. Pasamos de ser la vanguardia del mundo a ser el furgón de cola de la región", remarcó.

Frente a este contexto, Milei sostuvo que su plan de alfabetización no "es solo un programa de Gobierno, sino un deber histórico de nuestro país". "No extraña que, tal cosa, venga por izquierda, esas ideas que nos empobrecieron como país. También, vienen por izquierda los que quisieron negar y demonizar a (Domingo Faustino) Sarmiento, con todo lo que hizo para elevar el común de los argentinos", puntualizó.

"No extraña tampoco que quienes promueven estas ideas sean también los que desde el Gobierno nacional impusieron el cierre de las escuelas, en el año 2020, irresponsablemente", sentenció.