Bullrich reafirmó su apoyo a Milei en plena interna del PRO: "No vamos a dar marcha atrás"

En la previa a la asamblea del PRO, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó su respaldo al presidente Javier Milei y suma tensión a la disputa interna con el titular del espacio, Mauricio Macri.

"No vamos a dar marcha atrás", planteó la funcionaria a través de una carta dirigida a la militancia del partido luego de que el expresidente decidiera impulsar, en su lugar al frente de la titularidad de la Asamblea, al diputado Martín Yeza.

Asimismo, la publicación de la funcionaria del Gobierno libertario, llega al día siguiente de una publicación de Macri cuestionando la gestión de Javier Milei.

En la misiva que lleva el título "Nuestro compromiso incondicional con el cambio y la libertad", Bullrich argumentó que "fueron 6.200.000 de personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei" por lo que deberá cumplir con "el compromiso con los argentinos".

"Avanzamos con fuerza y ayudamos a un triunfo electoral para construir un cambio de verdad, sin medias tintas. Y definitivo. Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper", insistió.

Asimismo, aclaró: "Es un contrato sólido e irrevocable. Y como ministra de Seguridad, me comprometí a dar batalla y terminar con los graves problemas que atraviesan a la Argentina y que la convirtieron en el país del revés, donde los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien".

"Por eso es que nos jugamos a tirar de este carro para adelante con decisión, con firmeza: para bajar la inflación, la inseguridad, el déficit; para combatir las corporaciones y las mafias; para decirle basta a la extorsión de los gerentes de la pobreza y de los sindicatos que solo buscan el beneficio de sus dirigentes", subrayó.

A pesar del ruido interno del espacio en la previa del intercambio del órgano que determina los acuerdos electorales con otras fuerzas, la extitular aseguró su continuidad en el PRO al tiempo que subrayó que aspira a dar el debate interno y aclaró que "que no se trata de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo".

"No vamos a dar marcha atrás", prometió a pesar de las críticas de Macri, y agregó: "Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en 6 meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea".

Por eso, tanto la ministra como varios de los legisladores que le responden, entre los que destacan Damián Arabia, Fernando Iglesias y Hernán Lombardi, trabajan en "contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina".

Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

"La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas", remarcó, y concluyó: "No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino. Por eso, yo me juego a fondo, como lo hice siempre y cuento con ustedes".

