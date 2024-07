A los Pumas se les cayeron muchas pelotas pero pocas ideas

Los Pumas fueron superados por Francia y cayeron por 28 a 13 en el debut de Felipe Contepomi como head coach. El partido se disputó en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Durante los primeros 20 minutos del encuentro, lo que más destacó fue las imprecisiones y errores de manejo. Sin embargo, ninguno de los equipos supo aprovechar los errores del rival para marcar la diferencia.

Francia fue quien abrió el marcador por medio de un penal a cargo de Antoine Hastoy a los 22 minutos. La ventaja no duró mucho porque los argentinos igualaron con un penal de Santiago Carreras.

Los Pumas vs. Francia

De cualquier forma, los dirigidos por Contepomi no lograban afianzar su juego y se encontraron nuevamente en desventaja sobre el final de la primera parte, cuando el medio scrum francés Baptiste Serin realizó una espectacular jugada personal y marcó el primer try en Mendoza.

La segunda parte del encuentro fue casi en su totalidad para Francia. Los galos dominaron el terreno y, de la mano, el partido. A los pocos minutos, Antoine Frisch se filtró y logró apoyar para la visita, y luego estiró la ventaja por medio de un penal.

El try para los Pumas llegó por medio Julián Montoya, luego de una jugada preparada desde un line out. Sin embargo, poco duró la remontada nacional porque los franceses volvieron a imponer las condiciones y llegaron al ingoal argentino con Théo Attissogbé.

Si bien todavía quedó tiempo para que Matías Orlando apoyara un try aprovechando un error rival en defensa, el resultado final estaba sellado y la visita se llevó la victoria por 28 a 13 en suelo cuyano.

Ahora, estos equipos volverán a verse las caras el sábado 13 de julio, en el estadio José Amalfitani. Contepomi tendrá por delante mucho trabajo para mejorar el flojo nivel que mostraron los Pumas.

Síntesis

Los Pumas (13): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Eduardo Bello, 4- Matías Alemanno, 5- Lucas Paulos, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Moroni, 14- Bautista Delguy, 15- Martín Bogado. Entrenador: Felipe Contepomi

Ingresaron: ST: 5' Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou por Martín Bogado y Lautaro Bazán Vélez, 12' Mayco Vivas y Lucio Sordoni por Thomas Gallo y Eduardo Bello, 15' Franco Molina por Matías Alemanno, 29' Ignacio Ruiz, Matías Orlando y Bautista Pedemonte por Julián Montoya, Jerónimo De La Fuente y Lucas Paulos.

Francia (28): 1. Jean-Baptiste Gros, 2. Gaëtan Barlot, 3. Georges-Henri Colombe, 4. Hugo Auradou, 5. Baptiste Pesenti, 6. Judicaël Cancoriet, 7. Oscar Jegou, 8. Jordan Joseph, 9. Baptiste Serin (C), 10. Antoine Hastoy, 11. Lester Etien, 12. Antoine Frisch, 13. Émilien Gailleton, 14. Théo Attissogbe, 15. Léo Barré. Entrenador: Fabien Galthié

Ingresaron: ST: 12' Demba Bamba, Posolo Tuilagi y Mickael Guillard por Georges-Henri Colombe, Hugo Auradou y Baptiste Pesenti, 19' Sebastien Taofifenua por Jean-Baptiste Gros, 29' Ibrahim Diallo por Jordan Joseph, 31' Teddy Baubigny, Baptiste Couilloud y Melvyn Jaminet por Gaetan Barlot, Baptiste Serin y Leo Barré.

Primer tiempo: 22' Penal de Antoine Hastoy (F), 25' Penal de Santiago Carreras (LP), 36' Try de Baptiste Serin convertido por Antoine Hastoy (F).

Segundo tiempo: 45' Try de Antoine Frisch convertido por Antoine Hastoy (F), 55' Penal de Antoine Hastoy (F), 60' Try de Julián Montoya (LP), 66' Try de Théo Attissogbé (F), 76' Penal de Melvyn Jaminet, 77' Try de Matías Orlando (LP).

Referee: Chris Busby (IRL)

Estadio: Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza