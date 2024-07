Sturzenegger desembarca en su ministerio con amplias atribuciones

Finalmente se oficializó la llegada de Federico Sturzenegger al recientemente creado Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y con ello el economista asume un rol crucial en, no solo avanzar con la quita de regulaciones y la desburocratización, sino con la propia racionalización de una estructura elefantíásica, llena de dependencias y funcionarios que no se sabe bien que hacen.

Orlando Ferreres, economista y ex viceministro de Economía, explicó, en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News) qué significa Sturzenegger en lo político: "En cuanto a lo político significa más o menos el puesto que tenía Pablo Rojo en la etapa de Cavallo, que era secretario de regulación económica", comparó, y entre las dificultades que enfrentará destacó: "todo está duplicado, lo que está mal, porque hay mucha burocracia, muchos ñoquis, no se pueden ejecutar las cosas fácilmente", y entonces desde este cargo "hacen un cambio estructural para que esas cosas se hagan de una manera más rápida.

Me parece que su función es clave para un gobierno que viene de tanta época de regulación del Estado".

Ferreres

Claro que muchas de esas regulaciones son negocios con nombre y apellido, regímenes especiales que favorecen a un par de empresas y en consecuencias Sturzenegger va a tener que pisar unos cuantos callos en esta tarea. ¿Tendrá la suficiente fuerza y apoyo para avanzar a fondo con esas desregulaciones?

"Creo que fuerza va a tener, ahora no se si tendrá suficiente apoyo; pero creo que va intentar de todo porque su objetivo está en liberar la economía. Entra en un organismo de mediano plazo, no se va a meter en la tasa de interés en todo lo que es cantidad de dinero, déficit fiscal, tipo de cambio, pero si en las regulación que son las cosa que más incómoda a la Argentina porque hay mucha burocracia para llevar papeles que generalmente no son muy útiles", analizó Ferreres.

Federico Sturzenegger, el nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado

Otro punto de consulta es, en un Gobierno con varias cabezas económicas -Caputo, Sturzenegger, el propio Milei- la sintonía entre los tres. "Creo que va a encontrarse con una serie de problemas, ya alguno estuvo empezando y va a insistir de alguna otra forma con los mismos objetivos.

" Me parece que la idea de desregular la economía es fundamental para la economía tan regulada, con impuestos que efectivamente no dejan hacer ningún trabajo a nadie o lo dejan hacer con muchas dificultades".

" Es una persona que resuelve los problemas que han generado otros y creo que eso tiene una labor fundamental, esperábamos que se produjera en cualquier momento y se produjo ahora con Sturzenegger".

Consultado finalmente si el futuro de Caputo está garantizado con este desembarco, remarcó: "Yo creo que van a poder competir sin ningún tipo de agresión. Puede ser una buena combinación, aunque como es ministro puede generar cierta rispidez. Hoy no lo veo mal, lo veo bien".