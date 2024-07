"En el PRO nadie plantea dejar de ayudar al Gobierno"

Tras el escándalo durante la asamblea que días atrás realizó el PRO, en la que un sector del partido se retiró del hotel Abasto luego de que la mayoría de los asistentes impulsara a Martín Yeza como titular del órgano deliberativo, lugar que le correspondía a Patricia Bullrich, se notó más que nunca la división que existe entre el sector que apoya al presidente del partido, Mauricio Macri, y el que respalda a la ministra de Seguridad.

Uno de los temas que hace que esa dualidad esté visible a simple vista es si el PRO debe colaborar o no con el Gobierno de Javier Milei, y en el primer caso si lo tiene que hacer fusionándose con los libertarios.

Entrevistada en el programa Círculo Político, de Ciudadano News, la diputada nacional por el PRO Germana Figueroa Casas destacó que en su partido "nunca se planteó dejar de colaborar con el Gobierno, todo lo contrario".

Germana Figueroa Casas, diputada nacional por el PRO.

-Yeza dijo esta semana que se pondría peligrosa la situación si el PRO deja de colaborar con el Gobierno, como mandando un mensaje a la Libertad Avanza para que sea menos destructiva en la interna del partido amarillo.

—La falta de colaboración de muchos, de la oposición en general, hizo que por ejemplo se tarde lo que se tardó en sacar la 'Ley Bases'. En un momento delicado como este obviamente que uno deje de acompañar sería peligroso, pero no quiere decir que el PRO esté planteando dejar de acompañar a la Libertad Avanza.

—No, pero Yeza un poco está marcando a la Libertad Avanza que sean más constructivos con esta interna que vive el PRO...

—No es fácil como están las cosas, está todo muy crispado, como que todo el mundo salta por frases (que se dicen)... Hay como una comunicación política de mucha agresión. Entonces, trato de ver hechos y si uno ve hechos, ve que por un lado hay mucha gente del PRO que está trabajando dentro del Gobierno, y por otro, ve que el PRO fue fundamental y acompañó con la 'Ley Bases'. Por otro lado, por ejemplo, el PRO y otros partidos plantearon que en el 'Pacto de Mayo' estuviera la educación, y la Libertad Avanza lo tomó. En realidad, lo que importa es lo que se está haciendo, (porque) se hace un acompañamiento importante, después uno se queda en lo que se dice y no lo que se hace... Prefiero en estos momentos ir viendo lo que se va haciendo.

—También en un encuentro con jóvenes, Macri habría comentado o sugerido que hay que correr por derecha al gobierno de Milei y ser creativos... ¿Qué significa?

—Hay cosas que se han planteado, que la gente quiere cambiar y todavía no se ha logrado, no porque la Libertad Avanza no vaya en ese camino, porque por ejemplo, si uno ve el tema laboral, no se llegó a todo lo que uno quería pero porque no estaban los votos tampoco, y los bloques que iban a acompañar hay cosas en las que no la acompañaron.

"Nosotros estábamos a favor de una reforma tributaria con más cambios, por ejemplo. Hay muchos temas que nosotros queríamos cambiar y queremos que estén. O lo que pasó con las privatizaciones, que el PRO estaba a favor de privatizar más empresas... Supongo que se refiere a eso, que hay cosas que uno tiene que impulsar porque es lo que planteó, no sé si por derecha, por liberal... No tengo claro por dónde es la frase, pero falta para lograr los objetivos que hemos planteado como propuestas, que en muchas coincidimos con la Libertad Avanza", agregó Figueroa Casas.

Y comentó que "en algún momento la Libertad Avanza se comprometió a hacer una reforma tributaria aparte de lo que se hizo ahora junto con el pedido de las medidas fiscales. En los fundamentos está que se compromete el Poder Ejecutivo, cuando pase este tiempo, mandar una reforma tributaria y eso es algo que vamos a pedir, porque hay un compromiso del Gobierno, no porque uno quiera más de lo que el gobierno está dispuesto a dar, está ese compromiso y queremos que se cumpla.

En cuanto a si el PRO debe fusionarse o si debe constituir una alianza con la Libertar Avanza, la legisladora opinó que "hay una diferencia bastante sutil, pero cuando uno pertenece a un partido político a lo mejor hablar de fusión significa que el partido tuyo no exista más y se forme de nuevo en una fusión... Otra cosa es una alianza. Se ha comunicado en la asamblea que la mayoría eligió mantener el PRO como partido y quizá podría ir a una alianza electoral. Nosotros tenemos experiencia de alianza: Cambiemos fue una alianza, Juntos por el Cambio una alianza ampliada pero sin perder la identidad como partido. Había mucha gente que a lo mejor pensaba o planteaba que esto se transforme en algo único y no está dada en la mayoría de nuestro partido la idea de poder desaparecer fusionándose (con otro espacio)".

—Entonces, ¿en qué posición queda Patricia Bullrich, que quiere esa fusión?

—Patricia es parte del PPRO y yo no puedo decir lo que ella pueda querer hacer. Digo que uno quiere que esté, que uno pueda no coincidir como en cualquier partido político donde se decide esto, y muchas veces son mayorías y minorías... Entonces, ni siquiera sé si Patricia quiere una fusión, una alianza o qué. Para mí es muy valiosa. La semana pasada la agredieron en las sesiones y dije que para mí, que esté como ministra de Seguridad nos da una tranquilidad. Hay resultados positivos para Santa Fe y es una persona valiosísima dentro del PRO. No sé si al no haber tenido la mayoría necesaria en la asamblea ella pueda decidir irse, pero ojalá que no porque para mí es muy valiosa.

—¿Esta división que se ve en el PRO tiene mucho que ver con que Bullrich esté ocupando un ministerio?

—Mi posición es que agradezco muchísimo que ella esté. Me parece que hay una cuestión de que ni siquiera, porque no está claro pero como hubo como si hubiera habido una posición de fusionar o mantener identidad y en la asamblea se planteó mantener identidad, que es una discusión valida y no significa que uno no vaya a estar apoyado porque lo hicimos, se vio todo lo que hemos apoyado, defendido, insistido con temas que planteó el Gobierno y muchas veces fuimos el partido entre los que no son oficialistas que más cerca estuvimos, votamos todos igual, acompañando.

"Mauricio, en una reunión que tuvimos varios diputados, dijo: 'acá no hay que hacer lo que le conviene al PRO, al individual, hay que hacer lo correcto y estamos haciendo lo correcto acompañando un Gobierno que lo necesita y que está planteando un montón de reformas que nosotros hubiéramos querido hacer si éramos gobierno. Entonces, puede haber matices sobre esto, pero en lo esencial estamos acompañando y haciendo todo lo posible para que le vaya bien'", dijo finalmente Figueroa Casas.