Mina Serrano, su parecido con Cris Miró y la biopic que la llevó a fama

Tras el estreno de la serie biográfica sobre Cris Miró, la primera vedette trans en pisar fuerte en el Teatro Maipo, los espectadores querían saber sobre la vida de la actriz que personificó una de las grandes figuras del espectáculo nacional.

Mina Serrano tiene 27 años y vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Ella no es argentina, sino que nació en la ciudad de Granada, España. A pesar de que no es de nuestro país, la actriz personificó a Cris Miró (1965-1999) y recibió el elogio de la crítica especializada por su papel.

El papel de Miró le llegó de causalidad, gracias a que unos amigos argentinos, que rápidamente le pasaron la convocatoria a Serrano. Esta anécdota la contó en una entrevista que le realizó Fernando Dente (34) en su programa en AmericaTV. "Fue por redes sociales. Hicieron una convocatoria abierta por Instagram y unos amigos argentinos me la mandaron", describió.

En la nota televisiva, Serrano resaltó su amor por las vedettes de revistas y que en parte le ayudó a encarnar la vida de Cris Miró. "Soy una loca por las vedettes, pero solo conocías a las de las revistas españolas. Por lo cual, Investigué sobre las vedettes de los 90´ y las anteriores, imaginando que Cris se haya inspirado sobre ellas. Todo sobre lo que ocurrió en el Teatro Maipo, sus personajes y las notas con Susana (Giménez) y Mirtha (Legrand)", resaltó.

La presencia de Serrano fue lo que ha llamado la atención de los espectadores, debido a su parecido físico y su acento "argentinizado". Pero para llegar a este resultado, la actriz tuvo una ardua tarea y tomó una medida trascendental para el papel.

"Traté de verla como una persona, de correrla de la imagen de icono y de la trascendencia que tuvo socialmente. Pensarla como una chica que estaba luchando por lo que quería y que se enfrentó a obstáculos", afirmó.

Además, agregó: "Porque al final eso nos permite hacer una representación más sincera. Buscas la persona, sus imperfecciones y contradicciones".

Finalmente, la actriz describió que cosas y virtudes comparte con Miró. "Hablo mucho de la bondad y la apertura a enfrentarse a distintas situaciones. No predisponerte a que alguien no te va a aceptar, no te va a juzgar", remarcó.

"Porque de momento, cuando uno llega con una actitud abierta y relajada, hay algo que las personas también se relajan. Por ahí, hay otras que no van a cambiar de actitud, pero hay otras que sí. Creo que ese es el camino para romper barreras, de manera honesta y bondadosa", sentenció la española.