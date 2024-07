Bruce Willis perdió el habla y hay preocupación por su estado de salud

Bruce Willis (69), que a principio del 2023 fue diagnosticado con demencia frontotemporal, tuvo una recaída en su enfermedad y genera una gran preocupación en su entorno. De acuerdo a lo expresado en las últimas horas por su esposa, Emma Heming (46), el reconocido actor ya no puede hablar ni leer.

Sus declaraciones van de la mano con los dichos realizados por Glenn Gordon Caron, guionista de cine e íntimo amigo del intérprete, que confirmó en una conferencia de prensa que Bruce Willis perdió habilidades cognitivas debido al avance de su enfermedad.

"Sé que está contento de que la serie vaya a estar disponible, aunque no pueda decirlo. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas, y, sin embargo, sigue siendo Bruce", sostuvo en diálogo con The New York Post al ser consultado sobre el estado del actor.

Desde que a Bruce Willis se le diagnosticó demencia frontotemporal y empezó con problemas de afasia, su familia creó a su alrededor un círculo de contención y cuidados. Además de su esposa, Emma Heming, junto al actor desde hace 16 años, su ex pareja, Demi Moore, ocupa un rol activo.

La actriz estadounidense y sus cinco hijas, Rummer, Scout, Evelyn, Mabel y Tallulah cuidan a Bruce codo a codo con Heming. Y el 14 de mayo de 2023, Demi Moore compartió en sus redes uno de los últimos videos que se dieron a conocer del actor, donde aparece feliz, junto a su primera nieta, Louetta, hija de Rumer.